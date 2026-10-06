Μεταξύ αυτών που αναμένουν την εκτέλεσή τους στο Ιράν, είναι 113 άτομα που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου καθώς και 13 γυναίκες και τουλάχιστον επτά ανήλικοι.

Το Ιράν εκτελεί περίπου 2 ανθρώπους ανά εβδομάδα, από τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι εκτελέσεις, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Iran International, αφορούν κρατούμενους για πολιτικές υποθέσεις και ζητήματα ασφαλείας από τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα ακόμα 194 άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με θανατική ποινή. Μεταξύ αυτών που αναμένουν την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι 113 άτομα που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου καθώς και 13 γυναίκες και τουλάχιστον επτά ανήλικοι. Τουλάχιστον 70 άτομα έχουν εκτελεστεί από τις 7 Ιανουαρίου ως τις 5 Οκτωβρίου. Οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές αναφέρουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι οι ελάχιστοι, που καλύπτουν μόλις τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν γίνει καταγγελίες ή έχουν επιβεβαιωθεί.

Από τις 70 εκτελέσεις, τα 35 άτομα θανατώθηκαν με κατηγορίες που τους συνέδεαν με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, εννέα για υποθέσεις που αφορούσαν τον πόλεμο των 12 ημερών και 40 ημερών, και 26 ήταν καταδικασμένοι για άλλες πολιτικές υποθέσεις ή ζητήματα ασφαλείας.

Οι εκτελέσεις

Η ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ιράν έχουν καταγράψει 32 εκτελέσεις μέχρι τις 3 Οκτωρβίου, που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Οι εκτελέσεις που ακολούθησαν των Alireza Raisi και Alireza Sepahi στο Ισφαάν, μαζί με εκείνη του Arvin Kheirkhah στο Σαχρούντ, ανεβάζουν τον αριθμό των ταυτοποιημένων εκτελέσεων σε 35. Η οργάνωση Iran Human Rights αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν μετά από διαδικασίες που αμαυρώθηκαν από καταγγελίες για βασανιστήρια, εξαναγκαστικές ομολογίες και στέρηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

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Άλλα εννέα άτομα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής εμπλέκονταν σε υποθέσεις που συνδέονταν με τους δύο πρόσφατους πολέμους. Οι υπόλοιποι 26 εκτελέστηκαν στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων πολιτικής φύσης και ασφάλειας, οι οποίες αφορούσαν φερόμενες διασυνδέσεις με ομάδες της αντιπολίτευσης, προγενέστερες διαδηλώσεις ή κατηγορίες για κατασκοπεία. Επίσης, 13 άτομα κατηγορήθηκαν για συνεργασία ή συμμετοχή σε ομάδες της αντιπολίτευσης: εννέα για διασυνδέσεις με την Οργάνωση Μοτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, δύο με το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν και τέσσερα για συμμετοχή στις οργανώσεις Jaish al-Adl ή Ansar al-Furqan.

Επτά ακόμα εκτελέστηκαν με κατηγορίες κατασκοπείας. Οι έξι τέθηκαν υπό κράτηση πριν τον πόλεμο των 12 ημερών: τέσσερις κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία για το Ισραήλ, ένα για συνεργασία με τις ΗΠΑ και δύο για κατασκοπεία για χάρη αραβικής χώρας η οποία δεν κατονομάζεται. Ο 7ος επίσης τέθηκε υπό κράτηση πριν τους δύο πολέμους. Οι υπόλοιποι τέσσερις περιελάμβαναν δύο διαδηλωτές από την εξέγερση υπέρ των γυναικών και δύο που κατηγορούνταν για συμμετοχή στον ISIS. Η περίπτωση των δύο που συνδέονται με τον ISIST αφορούν σε συγκρούσεις από το 2017. Εκτελέστηκαν μετά από σχεδόν 9 χρόνια φυλάκισης.

Σε θανατική ποινή

Τουλάχιστον 194 άτομα είναι εν αναμονή της εκτέλεσης της απόφασης θανατικής ποινής για πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Από αυτούς οι 113 συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, 10 με τους πρόσφατους πολέμους και 71 για υποθέσεις πολιτικής φύσης και ασφάλειας. Το δικαστικό τους καθεστώς ποικίλλει και περιλαμβάνει αρχικές καταδίκες σε θάνατο, καταδίκες που επικυρώθηκαν κατόπιν έφεσης, καθώς και υποθέσεις που βρίσκονται σε στάδιο περαιτέρω επανεξέτασης.

Μεταξύ των 71 κρατουμένων των οποίων οι υποθέσεις δεν σχετίζονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου ή τους πολέμους, περιλαμβάνονται 19 άτομα που κρατούνται λόγω παλαιότερων διαδηλώσεων: 17 που συνδέονται με την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022 και δύο που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου του 2019.

Άλλοι 44 κρατούνται για υποθέσεις πολιτικής φύσης και ζητήματα ασφαλείας που χρονολογούνται από την περίοδο πριν από τους πρόσφατους πολέμους και τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός κρατούμενου, στον οποίο έχει επιβληθεί θανατική ποινή για «προσβολή του προφήτη».

Γυναίκες και ανήλικοι

Και οι 70 που εκτελέστηκαν αυτή την περίοδο ήταν άνδρες, αλλά 13 γυναίκες είναι μεταξύ των 194 στους οποίους έχει επιβληθεί θανατική ποινή.

Οι 7 περιπτώσεις αφορούν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου δύο στους πολέμους και τέσσερις σε υποθέσεις που αφορούν την πολιτική και την ασφάλεια. Τουλάχιστον επτά από αυτές, που είναι αντιμέτωπες με εκτέλεση είναι κάτω των 18 ετών. Μία άλλη υπόθεση περιλαμβάνει κρατούμενο που ήταν μόλις 17 ετών και εννέα μηνών τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν κάτω των 18 ετών στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να προσδιοριστεί πόσα από τα άτομα που έχουν ήδη εκτελεστεί, αν υπήρξαν, ήταν κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο των φερόμενων αδικημάτων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 29 εκτελεσθέντες κρατούμενοι και 68 άτομα που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο ήταν ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Εθνικότητα

Η εθνοτική καταγωγή δεν καταγράφεται συστηματικά στις δικαστικές εκθέσεις ή στις εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό του υπόβαθρου των περισσότερων ατόμων στο σύνολο των δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου οι πηγές προσδιόριζαν ρητά την εθνοτική καταγωγή, τουλάχιστον 18 από τους εκτελεσθέντες και 51 από όσους αντιμετωπίζουν εκτέλεση ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες.

Για 48 εκτελεσθέντων κρατουμένων δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της εθνικότητάς τους. Μεταξύ των εκτελεσθέντων περιλαμβάνονταν επίσης τρεις υπήκοοι Αφγανιστάν, δύο υπήκοοι Ιράκ και ένας πολίτης ιρανικής και σουηδικής υπηκοότητας. Οι δύο Άραβες μεταξύ των αλλοδαπών υπηκόων ήταν πολίτες του Ιράκ.

Μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν την εκτέλεση περιλαμβάνονται τρεις υπήκοοι Αφγανιστάν, ένας υπήκοος Τουρκίας και ένας πολίτης ιρανικής και σουηδικής υπηκοότητας. Ο υπήκοος Τουρκίας είναι κουρδικής καταγωγής.

Τα βασανιστήρια

Σημειώνεται ότι οι εκτελέσεις και οι θανατικές ποινές έρχονται εν μέσω διαρκών αναφορών από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για καταγγελίες για βασανιστήρια με σκοπό την απόσπαση ομολογιών, παραβιάσεις των δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη και άσκηση πίεσης στις οικογένειες των κρατουμένων ώστε να μην μιλούν δημόσια για τις υποθέσεις τους.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε πληροφορίες, η έλλειψη δικαστικής διαφάνειας και οι πιέσεις προς τις οικογένειες καθιστούν δύσκολο τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των ατόμων που εκτελέστηκαν ή αντιμετωπίζουν την ποινή του θανάτου.

Συνεπώς, οι 70 εκτελέσεις και οι 194 θανατικές καταδίκες που καταγράφηκαν στην έκθεση αφορούν περιπτώσεις που κατέστη δυνατό να εντοπιστούν και να επαληθευτούν, και δεν αποτελούν εκτίμηση της συνολικής έκτασης του φαινομένου.

Με πληροφορίες του Iran International