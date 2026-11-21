«Η φροντίδα μας για τις δημόσιες υποδομές αποδεικνύεται στην πράξη, με ταχύτητα και σχέδιο».

Την χρηματοδότηση των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων με το ποσό των 9.579.271,20 ευρώ υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη με την οποία εξασφαλίζεται η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της ασφάλειας των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συστηματική αναβάθμιση κρίσιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα λειτουργικότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα, το υγειονομικό προσωπικό και τους πολίτες.

Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελούν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευών μικρής κλίμακας σε κτιριακές υποδομές, χώρους πρασίνου, περιβάλλοντες χώρους και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών και υπηρεσιών υποστήριξης. Στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων τόσο για τους φοιτητές όσο και για το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

-Επιπλέον ενίσχυση 563.728,80 ευρώ για βιοϊατρική τεχνολογία αιχμής στο Αρεταίειο

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής αναβάθμισης, η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 563.728,80 ευρώ, αποκλειστικά για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των Κλινικών και των Εργαστηρίων του ιστορικού Αρεταιείου Νοσοκομείου. Η χρηματοδότηση αυτή εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την προμήθεια 36 νέων τεμαχίων σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, λειτουργώντας παράλληλα ως «γέφυρα» διοικητικής συνέχειας, ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς καμία καθυστέρηση οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΤΠΑ 2021–2025). Η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης από τη διοίκηση του Αρεταιείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ θα πραγματοποιηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2027.

Το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο αποτελούν τα μοναδικά αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας και ανήκουν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Οι δύο αυτές ιστορικές νοσηλευτικές μονάδες εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο διττός τους χαρακτήρας συνδέει άρρηκτα την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή έρευνα με την καθημερινή παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι νέες προσκλήσεις έρχονται να δώσουν συνέχεια στη συστηματική οικονομική στήριξη που παρείχε το Υπουργείο ήδη από πέρυσι μέσω αποφάσεων ένταξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021–2025 ενισχύοντας περαιτέρω τους πόρους για τη νέα προγραμματική περίοδο 2026–2030 με αύξηση που αγγίζει σχεδόν το 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει σε ετήσια βάση τον τακτικό προϋπολογισμό μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

«Με δύο προσκλήσεις συνολικού ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύουμε το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο. Η στήριξη των πανεπιστημιακών μας νοσοκομείων είναι σταθερή επιλογή μας. Στις κλινικές τους, οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές φροντίζουν καθημερινά τους ασθενείς. Εκεί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ιατρικής εκπαιδεύονται μέσα από την κλινική τους άσκηση και η ακαδημαϊκή έρευνα βρίσκει εφαρμογή στην κλινική πράξη.

Πάνω από 9,5 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη συντήρηση και την επισκευή των κτιρίων, των υπαίθριων χώρων και του εξοπλισμού των δύο νοσοκομείων, σε συνέχεια των χρηματοδοτήσεων της προηγούμενης περιόδου. Ειδικά για τις κλινικές και τα εργαστήρια του Αρεταιείου προβλέπονται επιπλέον σχεδόν 564.000 ευρώ για την προμήθεια 36 νέων μονάδων βιοϊατρικού εξοπλισμού.

Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και τον Πρόεδρο της Εφορείας των δύο νοσοκομείων, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιούφη, για τη συνεργασία μας και την προετοιμασία των παρεμβάσεων. Στόχος μας είναι οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς χώρους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ασκούνται σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές και οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα μέσα που χρειάζονται για τη φροντίδα των ασθενών».

Η πρόσκληση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1.8 «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026–2030 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι το Νοσοκομείο Αρεταίειο και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού των φορέων, η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή έως τις 26 Ιουνίου 2030, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής ώριμων προτάσεων σταδιακά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους (με ανώτατο όριο ένταξης το 50% του συνολικού προϋπολογισμού για την τριετία 2026–2028). Η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2030.