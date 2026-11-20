Μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου η προθεσμία για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΣΑΕΚ.

Αρχής γενομένης από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μετά τις 12:00 το μεσημέρι εκκινεί η διαδικασία των αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους καταρτιζόμενους Των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ προβλέπεται αυξημένο επίδομα 2.000 ευρώ για τους καταρτιζόμενους που συγκατοικούν με άλλον καταρτιζόμενο Δημόσιας ΣΑΕΚ και πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος

Το στεγαστικό επίδομα αφορά καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καταρτιζόμενος:

Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των ΣΑΕΚ (ΠΗΓΑΣΟΣ).

Να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η προϋπόθεση της ελληνικής ή ευρωπαϊκής υπηκοότητας αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον καταρτιζόμενο και όχι τους γονείς ή τους κηδεμόνες του. Η χορήγηση του επιδόματος προϋποθέτει επίσης την πλήρωση των εισοδηματικών, περιουσιακών, στεγαστικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Στεγαστικό Επίδομα για σπουδαστές ΣΑΕΚ: Πότε αυξάνεται στα 2.000 ευρώ

Για τους καταρτιζόμενους που συγκατοικούν με άλλον καταρτιζόμενο Δημόσιας ΣΑΕΚ, το ετήσιο στεγαστικό επίδομα αυξάνεται στα 2.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι οι δύο καταρτιζόμενοι να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και οι σχολές στις οποίες φοιτούν να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή Περιφερειακή Ενότητα.

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Πώς γίνεται η αίτηση και ποια είναι η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet του δικαιούχου, να συμπληρώσουν και να ελέγξουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης, να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της αίτησης καθώς και να ελέγξουν ότι έχει εκδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου. Σημειώνεται ότι η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα εάν παραμένει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης. Απαραίτητη είναι η οριστική υποβολή και η έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου.