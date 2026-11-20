Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διακοπή φοίτησης, πώς υποβάλλεται η αίτηση, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και τι ισχύει με τη φοιτητική ιδιότητα και το πάσο.

Τη δυνατότητα να διακόψουν προσωρινά τις σπουδές τους για διάστημα έως και δύο ετών έχουν οι φοιτητές των πανεπιστημίων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε όσους αντιμετωπίζουν προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές ή άλλες δυσκολίες να αναστείλουν τη φοίτησή τους, χωρίς ο χρόνος της διακοπής να υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια σπουδών. Το δικαίωμα προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5224/2025, και αφορά φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης στο πρόγραμμα σπουδών τους εξηγεί ο Σκαρλάτος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Πόσο μπορεί να διαρκέσει η διακοπή φοίτησης

Η διακοπή μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα έως δύο ακαδημαϊκά έτη συνολικά. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει τη διακοπή μία φορά για ολόκληρο το διάστημα είτε να την αξιοποιήσει τμηματικά. Στην περίπτωση της τμηματικής διακοπής, κάθε περίοδος πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ το συνολικό διάστημα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τέσσερα εξάμηνα. Σημαντικό είναι ότι ο χρόνος κατά τον οποίο ο φοιτητής βρίσκεται σε καθεστώς διακοπής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο, η προσωρινή αναστολή των σπουδών δεν μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο που έχει στη συνέχεια για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να αποκτήσει το πτυχίο του.

Ποιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης που προβλέπεται για το πρόγραμμα σπουδών τους. Ωστόσο, προβλέπεται ένας επιπλέον περιορισμός για όσους βρίσκονται στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πριν από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, αίτηση διακοπής μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 75% των απαιτούμενων διδακτικών και πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επομένως, πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τόσο τον χρόνο φοίτησής τους όσο και τις πιστωτικές μονάδες που έχουν συγκεντρώσει.

Πώς γίνεται η αίτηση και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής όπου φοιτά ο ενδιαφερόμενος. Ανάλογα με τον κανονισμό της σχολής, η γραμματεία ενδέχεται να ζητήσει επιπρόσθετα τα ακόλουθα έγγραφα ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του τμήματος που επιβεβαιώνει ότι δεν οφελούνται βιβλία

βεβαίωση διαγραφής από τη φοιτητική εστία (εάν ο φοιτητής διέμενε εκεί) και τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τον λόγο αίτησης για αναστολή σπουδών. Δεν υπάρχει μία ενιαία προθεσμία υποβολής που να ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα πανεπιστήμια.

Τι ισχύει κατά τη διάρκεια της διακοπής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο

Κατά το διάστημα της διακοπής, η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων και οι εξετάσεις. Παράλληλα, αναστέλλονται τα δικαιώματα που συνδέονται με την ενεργή φοιτητική ιδιότητα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τους κανονισμούς του ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να ενημερωθούν ειδικά για τις επιπτώσεις στη φοιτητική μέριμνα και στις παροχές που ενδεχομένως λαμβάνουν. Μετά τη λήξη της περιόδου διακοπής, ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το πανεπιστήμιό του.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές

Η διακοπή φοίτησης αποτελεί διαφορετική διαδικασία από την παράταση της ανώτατης διάρκειας σπουδών. Οι δύο ρυθμίσεις έχουν ξεχωριστές προϋποθέσεις και οι φοιτητές θα πρέπει να εξετάζουν ποια δυνατότητα ανταποκρίνεται στην περίπτωσή τους. Ειδικά όσοι πλησιάζουν στο ανώτατο όριο φοίτησης χρειάζεται να ελέγξουν εγκαίρως αν πληρούν την προϋπόθεση του 75% των απαιτούμενων μονάδων, καθώς και αν βρίσκονται σε περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η υποβολή αίτησης.