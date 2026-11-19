Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ΕΑΠ κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Σημαντική παρουσία στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027 εξασφάλισε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των 2.297 πανεπιστημίων από 118 χώρες που αξιολογήθηκαν στη φετινή έκδοση.

Φέτος παρατηρείται για πρώτη φορά αλλαγή ως προς τις κατηγορίες κατάταξης των Πανεπιστημίων. Οι νέες βαθμίδες στη φετινή έκδοση της κατάταξης παρέχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, προσφέροντας στα καταταγμένα πανεπιστήμια βαθύτερη γνώση της απόδοσής τους. Η κατάταξη περιλαμβάνει ατομικές θέσεις έως το 300 –πέρυσι ήταν έως το 200– και στη συνέχεια μικρότερες βαθμίδες που κατεβαίνουν στον πίνακα σε ομάδες των 25, μετά των 50, των 100 και των 200 ιδρυμάτων. Υπάρχουν 18 βαθμίδες συνολικά, από 10 που ήταν πέρυσι, ξεκινώντας από το 301-325 και φτάνοντας μέχρι το 2.001+.

Έτσι, ενώ το ΕΑΠ στην έκδοση του 2026 βρισκόταν στη θέση 1501+ στην έκδοση του 2027 βρίσκεται στη θέση 1401-1600 βελτιώνοντας τη γενικότερη επίδοσή από 10.3-27.2 το 2026 σε 27.3-30.4 το 2027. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της διδασκαλίας βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 23,4 μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην πρώτη θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Στην κατάταξη περιλαμβάνονται 2297 Πανεπιστήμια (2191 κατατάχθηκαν πέρυσι) από 118 χώρες (115 χώρες πέρυσι) παγκοσμίως.

Στην κατάταξη του 2027 κατατάσσονται συνολικά 18 ελληνικά Πανεπιστήμια – (Πίνακας 1), αλλά και μόνο τρία ιδρύματα μεταξύ όλων των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως: το Open University UK, το Open Universitat Obierta de Catalunya, και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση. (Πίνακας 2)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σύστημα αξιολόγησης ΤΗΕ World University Rankings χρησιμοποίησε την καινοτόμο μεθοδολογία WUR 3.0. Υποστηρίχτηκε από 17 διαμορφωμένους δείκτες απόδοσης, που αξιολόγησαν τα Πανεπιστήμια σε τομείς όπως: η διδασκαλία, το ερευνητικό περιβάλλον, η ποιότητα της έρευνας, η διασύνδεση με τη βιομηχανία και η εξωστρέφεια.