Στον αντίποδα, το Λουξεμβούργο καταγράφει ποσοστό 51,5%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές της χώρας προέρχονται από το εξωτερικό.

Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα ως προς το ποσοστό των φοιτητών από το εξωτερικό που επιλέγουν τα πανεπιστήμιά της, με τη χώρα να καταγράφει μόλις 22.856 διεθνείς φοιτητές το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, όπου η παρουσία φοιτητών από άλλες χώρες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται νέο ρεκόρ με περισσότερους από 1,65 εκατομμύρια φοιτητές από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς 2024, οι φοιτητές από το εξωτερικό αντιπροσώπευαν μόλις το 2,6% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους συνολικά 22.856 φοιτητές, οι 21.680 παρακολουθούσαν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 94,9% του συνόλου, ενώ μόλις 644 ήταν εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα και 532 πραγματοποιούσαν διδακτορικές σπουδές.

Η κατανομή αυτή αναδεικνύει την ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή φοιτητών από το εξωτερικό στους ανώτερους κύκλους σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε αρκετά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, όπου τα μεταπτυχιακά προγράμματα και η έρευνα αποτελούν σημαντικούς πόλους διεθνούς προσέλκυσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω ακόμη και από χώρες με σημαντικά μικρότερο πληθυσμό, ενώ η απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το ποσοστό των φοιτητών από το εξωτερικό στην ΕΕ διαμορφώθηκε το 2024 στο 8,7%, δηλαδή περισσότερο από τριπλάσιο σε σχέση με το ελληνικό 2,6%. Αμέσως πάνω από την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκονται η Κροατία, με 3,5%, και η Ισπανία, με 4,6%.

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Στον αντίποδα το Λουξεμβούργο

Στον αντίποδα, το Λουξεμβούργο καταγράφει ποσοστό 51,5%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές της χώρας προέρχονται από το εξωτερικό. Ακολουθούν η Μάλτα με 35,6%, η Κύπρος με 21,6% και η Αυστρία με 20,8%. Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η σύγκριση με την Κύπρο, όπου οι φοιτητές από άλλες χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού, έναντι λιγότερων από τριών στους εκατό στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός των φοιτητών από το εξωτερικό έφτασε το 2024 τους 1.650.838, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Από αυτούς, περίπου 514.590 προέρχονταν από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ 1,14 εκατομμύρια είχαν προέλευση από χώρες εκτός Ένωσης. Η αύξηση της διεθνούς φοιτητικής κινητικότητας είναι συνεχής από το 2016, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη στατιστική καταγραφή και ο αριθμός των φοιτητών ανερχόταν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια. Το 2023 ξεπεράστηκε για πρώτη φορά το όριο του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκε νέα αύξηση κατά 4%.

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο προορισμό διεθνών φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 438.260 εγγεγραμμένους το 2024. Από αυτούς, οι 155.856 παρακολουθούσαν προπτυχιακά προγράμματα, οι 231.609 μεταπτυχιακά και οι 50.795 διδακτορικά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 284.865 φοιτητές, εκ των οποίων 98.796 προπτυχιακοί, 147.092 μεταπτυχιακοί και 24.629 διδακτορικοί. Ακολουθεί η Ολλανδία με 176.470 φοιτητές από το εξωτερικό, ενώ οι τρεις αυτές χώρες συγκεντρώνουν συνολικά το 54,5% της διεθνούς φοιτητικής κινητικότητας στην ΕΕ. Σημαντικούς αριθμούς καταγράφουν επίσης η Ιταλία με 123.392 φοιτητές, η Ισπανία με 113.650, η Πολωνία με 95.120 και η Αυστρία με 92.054.

Η σύγκριση των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτυπώνει μια ακόμη σημαντική διαφοροποίηση. Ενώ στην Ελλάδα σχεδόν το 95% των φοιτητών από το εξωτερικό συγκεντρώνεται στον προπτυχιακό κύκλο, στη Γερμανία και τη Γαλλία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία. Στην Κύπρο, από τους συνολικά 12.499 φοιτητές από το εξωτερικό, οι 7.201 ήταν προπτυχιακοί, οι 4.472 μεταπτυχιακοί και οι 493 διδακτορικοί. Αντίστοιχα, στην Αυστρία καταγράφηκαν 43.304 μεταπτυχιακοί και 8.530 διδακτορικοί φοιτητές από άλλες χώρες. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων ως προς τη σύνθεση του διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε με αφορμή τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα Φοιτητών και αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπαιδευτική κινητικότητα. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, έχει τεθεί ως στόχος έως το 2030 τουλάχιστον το 23% των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχει αποκτήσει εμπειρία σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Τέλος, η ΕΕ επιδιώκει να προσελκύει κάθε χρόνο τουλάχιστον 350.000 εκπαιδευόμενους από χώρες εκτός Ένωσης για την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχο στον οποίο η Ελλάδα έχει - έως σήμερα - ελάχιστη συμμετοχή.