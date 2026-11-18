Κλειστά χαρτιά για τη διαδοχή Τραμπ κρατά ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας - χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών.

Ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης, με ισχυρές διασυνδέσεις στον κόσμο των Ρεπουμπλικανών, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ το 2028 και φυσικά θα πάρει θέση.



Το ερώτημα είναι: Τζέι Ντι Βανς ή Μάρκο Ρούμπιο;

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ABC News, η οικογένεια Κατσιματίδη έχει στηρίξει τον σημερινό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Ο ίδιος, ωστόσο, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι γνωρίζει τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αποφεύγοντας να κλείσει οριστικά τη συζήτηση για το προεδρικό χρίσμα. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει κατά καιρούς τροφοδοτήσει τη συζήτηση για τους δύο, χωρίς να έχει ανακοινώσει οριστικά ποιον θα υποστηρίξει.



Και καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να συζητούν την επόμενη ημέρα, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις προθέσεις των υποψηφίων, αλλά και στις επιλογές των ισχυρών δωρητών.



Προς το παρόν, ο Κατσιματίδης δεν έχει ανακοινώσει αποκλειστική στήριξη σε κάποιον από τους δύο για το 2028 και αυτό είναι προς όφελος του Ρούμπιο αφού η φυσική του επιλογή, λόγω οικογενειακής παράδοσης, θα ήταν ο Βανς.



Α.