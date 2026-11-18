Με την υπογραφή του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Ούτε Γερμανός δεξιός πολιτικός αρχηγός δεν θα το έλεγε τόσο κυνικά. Στο μεγάλο τηλεοπτικό ντιμπέιτ της Γαλλίας, το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και τους ευρωπαϊκούς κανόνες επέλεξε να θυμίσει στους συνομιλητές του τη διαφορά οικονομικής ισχύος ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα.

«Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πουν όχι στη Γαλλία. Κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να πει όχι στη Γαλλία. Είμαστε το 18% της οικονομίας της ηπείρου, όχι το 2% όπως οι Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά.

Με άλλα λόγια, το πολιτικό επιχείρημα του Αριστερού υποψήφιου για την προεδρία είναι ότι η Γαλλία μπορεί να είναι δημοσιονομικά απείθαρχη γιατί είναι μεγάλη χώρα, σε αντίθεση με τη μικρή Ελλάδα που τιμωρήθηκε. Όχι και πολύ προοδευτική προσέγγγιση…

Α.