Ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ανέσυρε παλιές αναρτήσεις της.

Η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ δεν προκάλεσε μόνο χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη. Μπορεί οι παπανδρεϊκοί να απέφυγαν τη δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας αλλά στο παρασκήνιο ο θυμός τους διαχέεται.

Ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης, έχοντας αποχωρήσει πια από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την προσχώρησή της Νίνας Κασιμάτη.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ανέσυρε μια συλλογή παλαιότερων διαδικτυακών σχολίων της για το κόμμα στο οποίο μόλις επέστρεψε.

Ο Ξυνίδης φρόντισε να ξεκινήσει με την επιφύλαξη «αν δεν είναι ψεύτικη η παρακάτω συλλογή», παραθέτοντας στη συνέχεια ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις, μεταξύ των οποίων οι χαρακτηρισμοί «παρακμιακό κόμμα», «κόμμα επωφελούμενων» και «black block της ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ».

Το τελικό «καρφί» το αφήνει για τον Ν. Ανδρουλάκη. Η στήλη γνωρίζει ότι ο Ξυνίδης δέχθηκε συγχαρητήρια από παπανδρειϊκά στελέχη που δεν ξεσπούν δημόσια αλλά «βράζουν».

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