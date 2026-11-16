Η αιχμηρή ανάρτηση Παπαγιαννάκη για την προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ παραμονές Πολυτεχνείου.

Προβληματισμό για τον συμβολισμό της προσχώρησης της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ εκφράζει με ανάρτησή του ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη χρονική συγκυρία.

Όπως επισημαίνει, μόλις το περασμένο Σάββατο η Νεολαία ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε εκδήλωση με αντικείμενο την ακροδεξιά, ενώ σήμερα, Δευτέρα, το κόμμα υποδέχτηκε την Κασιμάτη, μία μόλις ημέρα πριν από την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Ας το έκανε την επόμενη εβδομάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με μια φράση που συνοψίζει την κριτική του: «Συμβολικά είναι όλο λάθος».

Η ανάρτηση Παπαγιαννάκη

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