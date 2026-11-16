Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει επικίνδυνους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του καλωδίου και της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ασκεί η ΕΛΑΣ, με αφορμή τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο OPEN.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του κόμματος «η δήλωση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στο OPEN, ότι η κυβέρνηση δεν έχει το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που εστάλη στην Τουρκία για το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του επικίνδυνου τρόπου που διαχειρίζεται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αφού πρώτα την εξίσωσαν με ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ και μετά διέρρευσαν ότι θα ενημερώσουν για το περιεχόμενο τους, εν τέλει η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν την έχει στην κατοχή της.

Ή η κυβέρνηση έχει στην κατοχή της ρηματική διακοίνωση και λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, ή δεν γνωρίζει τι μετέφερε η Γαλλία στην Τουρκία όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση της ρηματικής διακοίνωσης. Και τα δύο ανωτέρω ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και μας εκθέτουν στις επικίνδυνες προσπάθειες της Τουρκίας να εκμεταλλευθεί τα λάθη της κυβέρνησης για να προωθήσει τις απαράδεκτες αξιώσεις της.»

Κλείνοντας τονίζεται ότι «θεωρούμε απαράδεκτο το ενδεχόμενο η Γαλλία με την οποία έχουμε συνάψει αμυντική συμφωνία και αμυντικά συμβόλαια 8 δις να μην αποτυπώνει τη στήριξή της στην οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου αλλά να επισημαίνει - όπως διαρρέεται- ότι δεν παίρνει θέση όσον αφορά "διαφιλονικούμενες περιοχές".

Γνωρίζαμε ότι τα λάθη της κυβέρνησης στο χειρισμό των εθνικών θεμάτων μας οδηγούν από εθνική αποτυχία σε εθνική αποτυχία. Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ενημέρωση από τον κ. Μακρόν για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.»