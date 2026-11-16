Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στον κόλπο της Πλαταριάς.

Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11), στον κόλπο της Πλαταριάς στην Ηγουμενίτσα.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που τραβήχτηκε από την Ηγουμενίτσα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thespro, που το δημοσίευσε. Σε αυτό, φαίνεται ο υδροστρόβιλος να φτάνει από τα σύννεφα προς τη θάλασσα.

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Πώς σχηματίζονται οι υδροστρόβιλοι

Σε παλιότερο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του ο Θοδωρής Κολυδάς είχε εξηγήσει πώς σχηματίζονται οι υδροστρόβιλοι.

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Στο ίδιο κείμενο, ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι ο πιο θανατηφόρος σίφωνας στην Ελλάδα καταγράφηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1959, όταν κατέστρεψε βάρκα στη λίμνη Πλαστήρα, με συνέπεια να σκοτωθούν 20 εργάτες.

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