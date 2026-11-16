Όπως κάθε χρόνο, η Άννα Βίσση, βρέθηκε στην Αμερική για τα γενέθλια της κόρης της.

Στην Αμερική βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να συνεργαστεί με ξένους συνθέτες και έλληνες στιχουργούς στα πλαίσια των επόμενων επαγγελματικών της σχεδίων.

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την Έλενα Πολυκάρπου, η ερμηνεύτρια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να τιμήσει την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, η οποία στις 23 Νοεμβρίου έχει τα γενέθλιά της.

Άννα Βίσση: Στην Αμερική για δουλειά και για την κόρη της

Παράλληλα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε μέσω της δικής της εκπομπής, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα στα οποία έχει ζητηθεί να δημιουργήσει στίχους για την Άννα Βίσση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ερμηνεύτρια βρίσκεται στην Αμερική με σκοπό να ηχογραφήσει ορισμένα τραγούδια.

Μάλιστα, η Έλενα Πολυκάρπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχει πάει για να γνωρίσει κάποιους παραγωγούς, έχει και παλαιότερους που είχε συνεργασία μαζί τους… Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας της Σοφίας, έχει τα γενέθλιά της, το έμαθα το Σάββατο, οπότε πάντα τα τελευταία, πολλά χρόνια η Άννα Βίσση είναι εκεί γιατί θέλει να είναι στα γενέθλια του παιδιού της… Γιατί πέρα από Άννα Βίσση είναι και μαμά. Στην Αμερική θα δούνε τη μουσική, οι στίχοι θα γραφτούν από έλληνες συνθέτες… Μιλάμε για αρκετά τραγούδια… Θα δει και ξένους παραγωγούς για τη μουσική και όχι μόνο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwinwyzamih?integrationId=40599y14juihe6ly}