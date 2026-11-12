«Πιστεύω θα τα βρούνε, είναι οικογένεια», σχολίασε ακόμη η Καλομοίρα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου η Καλομοίρα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι ζευγάρι με τον σύζυγό της περίπου 26 χρόνια.

Παράλληλα, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, η Καλομοίρα εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει για λίγο καιρό στην Ελλάδα, ενώ δεν έκρυψε και το άγχος που την διακατέχει για τα παιδιά της.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Καλομοίρα ρωτήθηκε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, η Καλομοίρα, εξέφρασε την άποψή της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι είναι δύο πρόσωπα που αγαπιούνται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ναι, το έμαθα για την Άννα και το Νίκο. Κοίτα, μ’ αρέσει πολύ η Άννα Βίσση, εντάξει δεν υπάρχει, και ο Καρβέλας, τα τραγούδια του… Αλλά θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε, είναι αγαπημένοι… Όχι, θα τα βρούνε. Είναι και καλλιτεχνικά πράγματα… Γίνονται παρεξηγήσεις αλλά θα τα βρούνε, είναι οικογένεια, είναι τόσα χρόνια μαζί. Πιστεύω η Άννα καταλαβαίνει τη νοοτροπία του Νίκου πιο καλά από όλους», κατέληξε η Καλομοίρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmt5r59w8c1d?integrationId=40599y14juihe6ly}