Πληροφορίες από την εκπομπή «Το πρωινό» αναφέρουν ότι την ερχόμενο εβδομάδα η Άννα Βίσση θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την ηχογράφηση νέων τραγουδιών.

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από όταν η κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με τις δύο πλευρές να τοποθετούνται δημόσια.

Λίγο καιρό αργότερα, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, επέστρεψε δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Καλημέρα», ένα κομμάτι με έντονο ρεμπέτικο χρώμα, το οποίο αποκαλύπτει μια διαφορετική μουσική πλευρά του.

Από την άλλη πλευρά, η Άννα Βίσση, φαίνεται πως επιστρέφει στα πράγματα με μία φωτογραφία της μέσα από το στούντιο ηχογράφησης να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Άννα Βίσση: Επόμενος σταθμός η Νέα Υόρκη – Οι πληροφορίες από «Το πρωινό»

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια, το βράδυ της Δευτέρας, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, με την ίδια να απεικονίζεται μέσα στο στούντιο φορώντας τα ακουστικά της μπροστά στο μικρόφωνο.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση της Άννας Βίσση, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», ήρθαν στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική πορεία της ερμηνεύτριας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχετικό ρεπορτάζ, η Άννα Βίσση, αναμένεται να βρεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα συνεργαστεί με κορυφαίους έλληνες στιχουργούς και ξένους συνθέτες.

«Υπάρχουν έλληνες δημιουργοί, οι οποίοι τις έχουν γράψει και ποπ και ρούμπες. Μαθαίνω ότι έχει και ένα καταπληκτικό λαϊκό τραγούδι, που αν αποφασίσει να το κυκλοφορήσει θα γίνει χαμός… Την επόμενη εβδομάδα, έχει ήδη κλείσει ένα από τα καλύτερα στούντιο της Νέας Υόρκης, και θα πάει να γράψει εκεί ντέμο, με ξένους μουσικούς. Οι ενορχηστρώσεις θα είναι ξένου συνθέτη…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrfbe4es06h?integrationId=40599y14juihe6ly}