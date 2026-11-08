Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ξεχώρισε και ένα στιγμιότυπο με τον DJ Argy, ο οποίος είχε αναλάβει το μουσικό άνοιγμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Μια ξεχωριστή αναδρομή στη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έκανε η Άννα Βίσση, μέσα από τη νέα της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας αυτή τη φορά να στρέψει το ενδιαφέρον στους ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές τόσο από τη σκηνή όσο και από τα παρασκήνια της μεγάλης μουσικής βραδιάς.

Στο επίκεντρο της δημοσίευσης βρέθηκαν τα μέλη της μπάντας της και οι στενοί συνεργάτες της, με τους οποίους έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μέσα από την πολυετή κοινή τους πορεία. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα η Άννα Βίσση εμφανίζεται σε στιγμές προετοιμασίας πριν από την εμφάνισή της, αλλά και μαζί με τους μουσικούς που τη συνόδευσαν στη σκηνή.

Το μήνυμα που συνόδευσε τις φωτογραφίες ήταν ιδιαίτερα θερμό, καθώς η τραγουδίστρια θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται τις μουσικές της επιτυχίες και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές.

«Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, την οποία δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ξεχώρισε και ένα στιγμιότυπο με τον DJ Argy, ο οποίος είχε αναλάβει το μουσικό άνοιγμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε χαλαρή διάθεση, καθισμένοι σε έναν καναπέ, με τον γνωστό DJ να κρατά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Η Άννα Βίσση δεν παρέλειψε να του απευθύνει και προσωπικά τις ευχαριστίες της, γράφοντας στη λεζάντα: «Γεια σου Argy, σε ευχαριστώ».