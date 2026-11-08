Πολύ αγαπητός στους σοσιαλιστές.

Ο Αλέξης Τσίπρας τούς είδε όλους στο Παρίσι: Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, Οικολόγους, εκπροσώπους της ριζοσπαστικής Αριστεράς, και τον δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας, Emmanuel Grégoire.

Άπαντες, του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Το πιο ενδιαφέρον όμως για τα δικά μας, ειναι το πόσο αγαπητός παραμένει στους Γάλλους Σοσιαλιστές.

Κάτι που δεν είναι καινούργιο. Άλλωστε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ διατηρεί τις δικές του στενές επαφές σε διεθνές επίπεδο: Με τον Λούλα, τον Σάντερς, τις προοδευτικές δυνάμεις σε Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.

Όλοι αυτοί φαίνεται πως βλέπουν τον Τσίπρα ως τον φυσικό συνομιλητή τους στην Ελλάδα, σε επίπεδο Αριστεράς και Κεντροαριστεράς.

Αυτά βλέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης και βάζει στόχο τη νίκη επί του Τσίπρα, έστω και με μία ψήφο…

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Ε.Σ.