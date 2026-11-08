Πώς Όσοφ και Ταλαρίκο προσέγγισαν τους συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Δύο διαφορετικές στρατηγικές διεύρυνσης του εκλογικού ακροατηρίου ακολούθησαν οι Δημοκρατικοί Τζον Όσοφ στην Τζόρτζια και Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας που σάρωσαν εκλογικά.

Ο Όσοφ επικεντρώθηκε στην ακρίβεια, στους δασμούς και στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ πρόβαλε τη διακομματική συνεργασία του στη Γερουσία. Εξασφάλισε μάλιστα δημόσια υποστήριξη από τοπικούς Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την έρευνα ψηφοφόρων του ABC News, περίπου δύο στους τρεις ανεξάρτητους στην Τζόρτζια τον ψήφισαν.

Ο Ταλαρίκο επιχείρησε να προσεγγίσει το θρησκευόμενο συντηρητικό ακροατήριο. Ως χριστιανός και σπουδαστής θεολογίας, αντιπαρατέθηκε με τη θρησκευτική Δεξιά χρησιμοποιώντας βιβλικά επιχειρήματα. Παράλληλα, εμφανίστηκε στο podcast του Τζο Ρόγκαν, που είχε στηρίξει τον Τραμπ, και αξιοποίησε τα σύντομα βίντεο στο TikTok για να προβάλει τις παρεμβάσεις του.

Οι εκστρατείες τους ανέδειξαν δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης ψηφοφόρων εκτός της παραδοσιακής βάσης των Δημοκρατικών: ο Όσοφ επένδυσε στην οικονομική καθημερινότητα και στη διακομματική συνεργασία, ενώ ο Ταλαρίκο αξιοποίησε τη θρησκευτική του ταυτότητα και τα ψηφιακά μέσα.

Για την ελληνική Κεντροαριστερά, το αντίστοιχο ερώτημα είναι πώς μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε συντηρητικά και αποστασιοποιημένα ακροατήρια, χωρίς να περιορίζεται στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ή στην επικοινωνία με τους ήδη αποφασισμένους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.