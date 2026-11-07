«Οι Δημοκρατικοί είναι εκβιαστές και πρέπει να μπουν φυλακή» ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ζητώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει στελέχη της αντιπολίτευσης για φερόμενες απειλές σε βάρος πολιτών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε Δημοκρατικούς ότι απειλούν ανθρώπους με ποινικές διώξεις και άλλες μορφές τιμωρίας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «αξιόποινη πράξη». Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες του.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται στον απόηχο της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις αναμετρήσεις της Τρίτης, η οποία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναφέρονται, τους εξασφαλίζει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο.

Στο επίκεντρο οι έρευνες που σχεδιάζουν οι Δημοκρατικοί

Η ηγεσία των Δημοκρατικών έχει ήδη προαναγγείλει ότι σκοπεύει να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητες του Κογκρέσου.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται ακροάσεις και έρευνες για αποφάσεις και ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και αιτήματα για την προσκόμιση εγγράφων από πρόσωπα και οργανισμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένες υποθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι Δημοκρατικοί αποστέλλουν «απειλητικές επιστολές σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι όλοι αθώοι», παρουσιάζοντας τις σχεδιαζόμενες έρευνες ως προσπάθεια εκφοβισμού.

Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία έχουν ζητηθεί έγγραφα περιλαμβάνονται οι δωρεές εταιρειών τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση της μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν δημοσιοποιήσει αντίγραφα σχετικών επιστολών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για έλεγχο των κυβερνητικών ενεργειών.

Η αναφορά στην Ελίσα Σλότκιν

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Δημοκρατική βουλευτή από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν.

Η Σλότκιν είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να εξετάσει τον ρόλο προσώπων που συνέβαλαν στην εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι δηλώσεις της εντάσσονται στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το εύρος των κοινοβουλευτικών ερευνών μετά την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

Η νέα παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αναδεικνύει την ένταση που διαμορφώνεται στην Ουάσινγκτον, καθώς οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται να ασκήσουν αυξημένο έλεγχο στην κυβέρνηση από τη νέα χρονιά.