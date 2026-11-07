Πληροφορίες για πλήγματα με πυραύλους. Τι αναφέρουν οι ΗΠΑ για τα προηγούμενα πλήγματα.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν το Σάββατο (7/11) στο νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στο λιμάνι Τζασκ, στη νότια ακτή της χώρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη για την προέλευσή τους.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα που είχαν πραγματοποιηθεί στο νησί Κεσμ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις νέες αναφορές από την περιοχή.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δύο πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το νησί. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, την έκταση των πιθανών ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων.

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Χωρίς επίσημη επιβεβαίωση τα αίτια των εκρήξεων

Παρά τις πληροφορίες που μεταδίδονται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση που να διευκρινίζει τι ακριβώς συνέβη στο Κεσμ και στο Τζασκ.

{https://x.com/JuanCarlos23431/status/2119156405248946191}

Επομένως, παραμένει ασαφές εάν οι εκρήξεις συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γεωγραφική θέση των δύο περιοχών. Το νησί Κεσμ βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Το λιμάνι Τζασκ βρίσκεται επίσης σε στρατηγική θέση, κοντά στην είσοδο των Στενών, στον Κόλπο του Ομάν.

Τι αναφέρουν οι ΗΠΑ για τα προηγούμενα πλήγματα

Οι νέες αναφορές έρχονται στον απόηχο των πρόσφατων αμερικανικών επιθέσεων στο Κεσμ.

Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στα προηγούμενα πλήγματα, υποστήριξε ότι επρόκειτο για επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας, η οποία δεν σηματοδοτούσε επανέναρξη ευρείας κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων.

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος ευθύνεται για τις σημερινές αναφερόμενες εκρήξεις, ούτε εάν σχετίζονται με τις προηγούμενες αμερικανικές επιχειρήσεις.