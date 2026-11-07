Ο απολογισμός αυξήθηκε στους έξι όταν ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο (7/11) στην Κρακοβία της Πολωνίας, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην πολυσύχναστη κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένας ξένος υπήκοος, ενώ πέντε αλλοδαποί συγκαταλέγονται στους ανθρώπους που χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι.

Ο απολογισμός αυξήθηκε στους έξι όταν ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του. Οι νεκροί είναι τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, σε μία από τις πλέον επισκέψιμες περιοχές της Πολωνίας, όπου βρίσκονταν πολλοί κάτοικοι και τουρίστες.

Κατά τις αστυνομικές αναφορές, ο ένοπλος οδηγούσε αυτοκίνητο όταν άρχισε να πυροβολεί προς το πλήθος μέσα από το όχημά του.

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Οι πρώτες κλήσεις στις Αρχές προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση αστυνομικών και διασωστικών συνεργείων. Στην πλατεία έφτασαν ασθενοφόρα, ενώ ελικόπτερο διάσωσης προσγειώθηκε στην περιοχή για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ύποπτος φέρεται να αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε από τα πυρά τους και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο πολωνικός ιστότοπος Onet, πρόκειται για Πολωνό υπήκοο, ο οποίος φορούσε στρατιωτικού τύπου ρούχα.

Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με την ακροδεξιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι ανέφερε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν σε επιρροή από ακροδεξιά ιδεολογία, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Στις έρευνες συμμετέχει και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας, με στελέχη της να εξετάζουν στοιχεία τόσο από τον τόπο της επίθεσης όσο και από την οικογενειακή κατοικία του υπόπτου.