Η νέα Task Force Iron Gate που ανακοίνωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Σε νέα κίνηση για την ενίσχυση των περιορισμών απέναντι στο Ιράν προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) να ανακοινώνει τη δημιουργία ειδικής ομάδας δράσης, η οποία θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό και την παρεμπόδιση της μεταφοράς προηγμένων οπλικών συστημάτων και άλλων υλικών μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη στις 7 Νοεμβρίου, με εντολή του διοικητή της CENTCOM, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, και αποτελεί, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, επέκταση των επιχειρήσεων αποκλεισμού που ήδη εφαρμόζονται στη θάλασσα. Η ειδική ομάδα, με την ονομασία «Task Force Iron Gate», θα αποτελείται από περίπου 20 στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους και θα έχει έδρα την Τάμπα της Φλόριντα. Αποστολή της θα είναι ο συντονισμός με άλλες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, με στόχο την αποτροπή της μεταφοράς προηγμένων οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών διπλής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Οι δραστηριότητες της νέας ομάδας θα επικεντρωθούν στις χερσαίες συνοριακές διαδρομές του Ιράν, αλλά και στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, διευρύνοντας το πεδίο των αμερικανικών προσπαθειών πέρα από τις θαλάσσιες οδούς.

{https://x.com/CENTCOM/status/2119059918120526182}

Κούπερ: «Περιορίζουμε τη δυνατότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει τη στρατιωτική του ισχύ»

Ο διοικητής της CENTCOM υποστήριξε ότι η δημιουργία της νέας ομάδας ενισχύει τα αποτελέσματα του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Η δημιουργία της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του ισχυρού ναυτικού αποκλεισμού μας κατά του Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Όπως πρόσθεσε, η στενότερη συνεργασία της CENTCOM με άλλες αμερικανικές υπηρεσίες θα περιορίσει περαιτέρω τη δυνατότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια παραγωγής όπλων και να αναπληρώνει το στρατιωτικό της υλικό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης και στις οικονομικές επιπτώσεις του ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τη CENTCOM, τους τελευταίους μήνες οι επιχειρήσεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν εμποδίσει το Ιράν να εξαγάγει αργό πετρέλαιο αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Πρόκειται για εκτίμηση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης, η οποία παρουσιάζει τον αποκλεισμό ως σημαντικό μέσο περιορισμού των εσόδων της Τεχεράνης. Παράλληλα, η CENTCOM ξεκαθαρίζει ότι συνεχίζεται η αυστηρή επιβολή των περιορισμών σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.

Επέκταση της αμερικανικής πίεσης σε ξηρά και θάλασσα

Η συγκρότηση της Task Force Iron Gate σηματοδοτεί τη διεύρυνση της αμερικανικής στρατηγικής, καθώς οι προσπάθειες παρεμπόδισης των ιρανικών μεταφορών δεν θα περιορίζονται πλέον στις θαλάσσιες διαδρομές. Με τον συντονισμό στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την επιτήρηση των δικτύων μέσω των οποίων, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το Ιράν μπορεί να προμηθεύεται στρατιωτικό εξοπλισμό και υλικά ή να διακινεί έσοδα.