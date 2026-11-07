Τι ανέφεραν στις απολογίες τους.

Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι πέντε νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βίαιου κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών, του οποίου ο φερόμενος αρχηγός και η ηγετική ομάδα είναι έγκλειστοι σε φυλακές.

Με βαριές κατηγορίες απολογήθηκαν στην ανακρίτρια ανηλίκων οι πέντε συλληφθέντες ηλικίας 17-20 ετών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο κύκλωμα. Αντιμετωπίζοντας συνολικά 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα, οι νεαροί αρνήθηκαν ότι έχουν σχέση με όσα τους αποδίδονται περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, ο 19χρονος, σύμφωνα πληροφορίες υποστήριξε πως φίλος του που είναι επίσης κατηγορούμενος, του ζήτησε να τον μεταφέρει σε ένα καφέ χωρίς να του εξηγήσει το λόγο παρά μόνο όταν έφτασαν εκεί. Ισχυρίστηκε δε πως όταν άκουσε το θόρυβο από την έκρηξη έφυγε τρομαγμένος.

Ο 17χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση αρνήθηκε επίσης ότι κατασκεύασε τη μολότοφ την οποία καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να πετάει σε κατάστημα. Ερωτηθείς από την ανακρίτρια, απάντησε ότι είχε οικονομικό πρόβλημα και του είχαν υποσχεθεί να του δώσουν 1.000€. Ουδείς πάντως έπεισε την ανακρίτρια με τους ισχυρισμούς τους καθώς όλοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα πρόσωπα, έγκλειστοι στις φυλακές. Ανάμεσά τους ο 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να κινούσε τα νήματα μέσα από το κελί του και να κατηύθυνε τις επιθέσεις.