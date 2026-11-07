Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Νέα πολιτική παρέμβαση με αιχμές κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την υπόθεση του άρθρου 23, τις εξελίξεις γύρω από τους πλειστηριασμούς και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds.

Ο πρώην πρωθυπουργός εστιάζει στις αντιδράσεις που προκάλεσε το συγκεκριμένο άρθρο, επισημαίνοντας ότι, ακόμη και μετά την απόσυρσή του, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται να μην έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή ως προς το εάν επρόκειτο για μια θετική ή αρνητική νομοθετική παρέμβαση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, όσοι υποστηρίζουν ότι το άρθρο ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση δεν εξηγούν για ποιον λόγο τελικά αποσύρθηκε, ενώ εκείνοι που το θεωρούν προβληματικό δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις για το πώς συμπεριλήφθηκε εξαρχής στο νομοσχέδιο.

Αναλυτικά:

«Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε ένα άρθρο 23 για το οποίο οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν ήταν καλό ή κακό.

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Βέβαια, όσοι θεωρούν ότι ήταν καλό δεν μας λένε γιατί αποσύρθηκε, ενώ όσοι πιστεύουν πως ήταν κακό, δεν έχουν κάποια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί εξαρχής.

Και όλα αυτά ενώ οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία 15-19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο.

Με μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο για να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds, ίσως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή, να έπρεπε να αλλάξει τίτλο. Να μετονομαστεί σε υπουργός ακρίβειας και πλειστηριασμών. Του ταιριάζει περισσότερο.

Αν όμως θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το κόλπο και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων, δεν έχετε παρά να δείτε την ταινία της εβδομάδας.

Για αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, σας προτείνω το Μεγάλο Σορτάρισμα του Adam Black με τον Στιβ Κάρελ.

Και θυμηθείτε, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Άλλωστε στην Ελλάδα αγαπάμε το μπάσκετ κι όχι το μπέιζμπολ. Καλή σας θέαση».

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