Η απάντηση βρίσκεται στα focus groups.

Οι κυλιόμενες μετρήσεις φαίνεται πως στέλνουν ένα μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου: η στρατηγική της τοξικότητας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Η συνεχής αναμόχλευση παλαιών υποθέσεων, με κραυγές και χωρίς τεκμηρίωση, μπορεί να συσπειρώνει ένα τμήμα του κομματικού ακροατηρίου, αλλά δεν φαίνεται να προσφέρει ουσιαστικά δημοσκοπικά οφέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται και η απροθυμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην πρόταση του Κ. Βελόπουλου για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην πρωθυπουργό και τις αλλαγές στους ΠΚ. Μια τέτοια κίνηση (κρίθηκε ότι) θα συντηρούσε επί εβδομάδες τη σύγκρουση με τον Τσίπρα, δίνοντάς του ταυτόχρονα την ευκαιρία να εμφανιστεί ως στόχος πολιτικής δίωξης.

Έτσι, παρά τους υψηλούς τόνους των προηγούμενων ημερών, στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται πως αλλάζουν ρότα. Μένει να το αντιληφθεί και ο Άδωνις για να φύγει από τη Βενεζουέλα…

Α.