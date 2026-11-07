Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα υποκατάστατα των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενδέχεται να στερήσουν από τον οργανισμό σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα.

Τα φυτικά ροφήματα, όπως το γάλα αμυγδάλου ή βρώμης, έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί μία από τις πιο γνωστές εναλλακτικές επιλογές για την αντικατάσταση των γαλακτοκομικών ή του αγελαδινού γάλακτος.

Μία νέα μελέτη, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η αντικατάσταση των ζωικών γαλακτοκομικών με φυτικά προϊόντα μπορεί να μειώσει σημαντικά την πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών συστατικών για τον οργανισμό, όπως το ασβέστιο, το ιώδιο και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως Β12 και Β2.

Σύμφωνα με το aol.co.uk, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιου του Surrey και του Queen's University Belfast και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Planetary Health, εστίασε σε 146 φυτικά ροφήματα, 76 φυτικά γιούρτια και 67 φυτικά τυριά, εξετάζοντας τη διατροφική τους αξία, τη σύσταση και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η αποκατάσταση των γαλακτοκομικών.

Τι έδειξε η μελέτη για τα φυτικά γάλατα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα συνδέθηκε με το ιώδιο και με τις βιταμίνες της κατηγορίας Β, με το πρώτο να είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς και της φυσιολογικής ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα, έδειξαν χαρακτηριστικά, ότι ακόμη και η μερική αντικατάσταση των ζωικών προϊόντων μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

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Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η αντικατάσταση μόλις του 20 -35% των γαλακτοκομικών με φυτικά προϊόντα επηρέασε το ποσοστό πρόσληψη ιωδίου σε έφηβα κορίτσια κατά 54 – 65%.

Παράλληλα, στις ηλικίες γυναικών μεταξύ 19 – 49 ετών το ίδιο ποσοστό αυξήθηκε από 32% σε 42%.

Μεγαλύτερες ήταν οι διαφορές όταν αντικαταστάθηκαν ολοκληρωτικά τα γαλακτοκομικά από προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Σε αυτή την περίπτωση, η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου αυξήθηκε από το 30% στο 47% στα αγόρια ηλικίας 14 – 18 ετών και από 54% σε 70% σε κορίτσια αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

Παράλληλα, σημειώθηκαν επιπτώσεις και στην πρόσληψη βιταμίνης Β2, ενώ η μελέτη εστίασε και στην Β12, η οποία είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Δεν είναι όλα τα ροφήματα φυτικής προέλευσης ίδια

Τα παρασκευάσματα, συχνά εμπλουτίζονται με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά, ωστόσο από τα προϊόντα που μελέτησαν οι ερευνητές μόνο το 12% περιείχε πρόσθετο ιώδιο, το 61% ασβέστιο, το 46% βιταμίνη Β12 και το 19% βιταμίνη Β2.

Έτσι, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φυτικά προϊόντα εν έχουν την ίδια διατροφική αξία με αυτά που έχουν ζωική προέλευση, εκτός και αν έχουν εμπλουτιστεί με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά.

Πριν από την αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι ετικέτες των συσκευασιών και να προτιμάτε προϊόντα εμπλουτισμένα με ασβέστιο, ιώδιο και βιταμίνες Β2 και Β12.