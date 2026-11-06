«Oatzempic» το ρόφημα που λένε ότι λειτουργεί σαν το Ozempic. Έχει αποτελέσματα στην απώλεια του βάρους το viral ρόφημα του TikTok;

Μία νέα τάση έρχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για να κατακλύσει τα social media και το TikTok, με πολλούς Influencers, να μιλούν για ένα ρόφημα που λειτουργεί στον οργανισμό σαν το Ozempic.

Η απώλεια βάρους, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς πρόκειται για μια απαιτητική και επίμονη διαδικασία. Ανά διαστήματα, έρχονται στην επικαιρότητα, κόλπα αδυνατίσματος και σκευάσματα, τα οποία λέγεται ότι ενισχύουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Πλέον, όλο και περισσότεροι αναφέρονται στο «Oatzempic», με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό ρόφημα αδυνατίσματος.

Για την παρασκευή του ροφήματος, σύμφωνα με το health.clevelandclinic.org, χρειάζονται τρία απλά, καθημερινά προϊόντα: νερό, βρώμη και χυμό lime ή λεμονιού.

Προσθέτετε μισό φλιτζάνι βρώμης, ένα φλιτζάνι νερό και τον χυμό μέσα στον μπλέντερ, τα χτυπάτε μέχρι να αποκτήσουν λεία υφή και το ρόφημά σας είναι έτοιμο.

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Είναι όμως, το «Oatzempic» μία υπερτορφή που βοηθάει πραγματικά στην απώλεια βάρους, ή πρόκειται για ακόμη ένα viral trend του TikTok;

Πώς λειτουργεί το viral ρόφημα για την απώλεια του βάρους;

Η Reena Bose, ειδική ενδοκρινολόγος, αποκάλυψε στο health.clevelandclinic.org, τα χαρακτηριστικά που κάνουν το συγκεκριμένο ρόφημα να διαφέρει, σημειώνοντας:

«Η βρώμη είναι εξαιρετική τροφή. Οι υδατάνθρακες δεν είναι εχθροί μας. Είναι καλό να επιλέγουμε λιγότερο επεξεργασμένους, σύνθετους υδατάνθρακες, όπως εκείνους που περιέχει η βρώμη».

Στην πραγματικότητα, η βρώμη είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να απορροφούν το νερό και να αυξάνουν τον όγκο τους όταν καταναλώνονται. Με αυτό τον τρόπο, επιβραδύνεται η διαδικασία της πέψης και ενισχύουν το αίσθημα του κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα.

Τα πιθανά οφέλη του «Oatzempic», λοιπόν, σχετίζονται με τα συστατικά του, ενώ η κατανάλωσή του, μπορεί να βοηθήσει στον κορεσμό για περισσότερη ώρα, στη καλύτερη διατήρηση των επιπέδων της ενέργειας, στον περιορισμό της συχνής κατανάλωσης σνακ, καθώς και στην αποφυγή κατανάλωσης ζαχαρούχων τροφίμων και ροφημάτων.

«Ένα τέτοιο ρόφημα μπορεί να αποτελέσει μια λογική επιλογή για όσους δεν συνηθίζουν να τρώνε πρωινό. Αν η εναλλακτική είναι να αγοράσουν ένα ζαχαρούχο ρόφημα πρωινού ή ένα ιδιαίτερα επεξεργασμένο γεύμα από κάποιο κατάστημα γρήγορης εξυπηρέτησης, τότε το Oatzempic μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή», αναφέρει η Reena Bose στο health.clevelandclinic.org.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο ρόφημα δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας καθημερινής διατροφής.

Oatzempic και Ozempic – Πού διαφέρουν

Παρά την ομοιότητα που προκύπτει από τις δύο ονομασίες, τα δύο προϊόντα φαίνεται πως λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο στον οργανισμό.

Το Ozempic περιέχει σεμαγλουτίδη, μια φαρμακευτική ουσία που ανήκει στην κατηγορία GLP-1 και επηρεάζει τα σημάδια κορεσμού που λαμβάνει ο εγκέφαλος, με αποτέλεσμα να μειώνεται η όρεξη και η επιθυμία για φαγητό.

Από την άλλη πλευρά το Oatzempic είναι ένας απλώς ένα ρόφημα με βρώμη, νερό και χυμό λεμονιού. Σεν ενεργοποιεί τους ίδιους μηχανισμούς και δεν αποτελεί φαρμακευτική θεραπεία για την απώλεια του βάρους.

Τι πρέπει να προσέξετε

Σύμφωνα με το health.clevelandclinic.org, το Oatzempic, μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, όχι όμως τη βάση αυτής, καθώς δεν προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Δεν αποτελείται από επαρκή πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, ενώ είναι πιθανό να παρέχει απότομη αύξηση των φυτικών ινών και να προκαλέσει το αίσθημα του φουσκώματος.

Η ειδικός καταλήγει στο ότι το Oatzempic, μπορεί να αποτελέσει μια απλή επιλογή για την αύξηση της πρόσληψης των φυτικών ινών, αλλά δεν είναι ρόφημα αδυνατίσματος, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει μια ισορροπημένη διατροφή, με σωματική άσκηση.