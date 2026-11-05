Στην πρωτεύουσα της Χιλής συνέβη το ασυνήθιστο ατύχημα.

Viral έχει γίνει το βίντεο ενός ασυνήθιστου ατυχήματος που συνέβη στη Χιλή, όταν ένα «ιπτάμενο» λάστιχο χτύπησε περαστικό που περπατούσε αμέριμνος στο πεζοδρόμιο.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένα λάστιχο οχήματος εμφανίζεται από το… πουθενά και χτυπά έναν 19χρονο πεζό στην περιοχή Προβιντένσια του Σαντιάγο, ο οποίος έπεσε στο πεζοδρόμιο. Περαστικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Meganoticias, το λάστιχο έφυγε από διερχόμενο όχημα, χτύπησε άλλο αυτοκίνητο και κατέληξε πάνω στον 19χρονο. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο νεαρός άνδρας ζαλιζόταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος μετά το χτύπημα. Άλλος ανέφερε ότι ο 19χρονος δυσκολευόταν να κουνήσει το ένα χέρι του και είχε αίμα στο κεφάλι.

Ο δήμαρχος της Προβιντένσια, Χάιμε Μπελόλιο, δήλωσε ότι ο 19χρονος είναι «εκτός κινδύνου» και πως ταυτοποιήθηκε το όχημα από το οποίο έφυγε το λάστιχο.

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