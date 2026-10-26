Το λευκό ζαρκάδι επέστρεψε στη φύση στην Ημαθία, όπου μεγάλωσε.

Λευκό ζαρκάδι, το οποίο περιέθαλψε η ΑΝΙΜΑ έπειτα από τον τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα στην Ημαθία, επέστρεψε στη φύση, εκεί όπου μεγάλωσε.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ενημέρωσε για την περιπέτεια αυτού του «παραμυθένιου πλάσματος», όπως το χαρακτήρισε, μετά την απελευθέρωσή του έπειτα από φιλοξενία 15 ημερών.

Πριν από δύο εβδομάδες, οδηγός συγκρούστηκε με το λευκό ζαρκάδι σε επαρχιακό δρόμο της Ημαθίας. Η γυναίκα κάλεσε το δασαρχείο και οι δασικοί υπάλληλοι που έσπευσαν εκεί περισυνέλεξαν το ζώο και ενημέρωσαν την ΑΝΙΜΑ.

Το ζαρκάδι είχε εμφανή συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης

Συνεργάτες του Συλλόγου μετέφεραν το ζαρκάδι σε κτηνιατρείο στην Πτολεμαΐδα, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες. Το θηλυκό ζώο, περίπου 2-3 ετών, είχε εμφανή συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και στην αρχή δεν έβλεπε και έκανε κύκλους γύρω από τον εαυτό του, προκαλώντας αγωνία στους ανθρώπους της ΑΝΙΜΑ για την έκβαση της νοσηλείας.

«Το κρατήσαμε σε απόλυτη απομόνωση, μόνο από φωτογραφίες είχαμε την ευκαιρία να το δούμε, πλην ελαχίστων… Επρόκειτο για ένα αλφικό (αλμπίνο) ζώο, κατάλευκο με ροζ μάτια και οπλές, που όμως κατάφερε να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί στο φυσικό του περιβάλλον, κι έτσι αποφασίσαμε, μόλις συνήλθε πλήρως, την απελευθέρωσή του», περιγράφει ο Σύλλογος.

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Η απελευθέρωση του λευκού ζαρκαδιού

Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα το λευκό ζαρκάδι μεταφέρθηκε κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε και «χάθηκε μέσα στους ψηλούς θάμνους, συνεχίζοντας τη ζωή του σαν να μην του είχε συμβεί κάτι».

Έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν κάποιοι στα social media, ο Σύλλογος εξήγησε ότι το ζώο απελευθερώθηκε «μόλις άρχισε να δείχνει νευρικότητα και δυσανεξία στον χώρο νοσηλείας» του, ενώ η νωθρότητα που φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που απελευθερώθηκε «οφείλεται στο ότι είχε μόλις ανανήψει από τη νάρκωση, στην οποία υποβλήθηκε για να είναι ασφαλής στο πολύωρο ταξίδι μεταφοράς».