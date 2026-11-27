Το παιδί οδήγησε το φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας, όπου υπήρχαν κοντέινερ.

Πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού οχήματος βρέθηκε ένα 7χρονο αγόρι «με τις ευλογίες» ενός 53χρονου συνοδηγού, που τον τραβούσε βίντεο και στη συνέχεια το ανάρτησε στα social media.

Στο βίντεο το παιδί φαίνεται να οδηγεί φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας, όπου βρίσκονται στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια, πραγματοποιώντας στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και απότομες ακινητοποιήσεις. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση διέρχονται και άλλα φορτηγά οχήματα, τα οποία εκτελούν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων, δημιουργώντας συνθήκες ακραίου κινδύνου για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η έρευνα στα social media και η ταυτοποίηση του 53χρονου

Το βίντεο εντοπίστηκε στο πλαίσιο έρευνας των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών που αναρτώνται σε αυτά.

Από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 53χρονο ημεδαπό, ο οποίος εμφανιζόταν ως συνεπιβάτης του φορτηγού και βιντεοσκοπούσε το 7χρονο παιδί την ώρα που οδηγούσε.

Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.