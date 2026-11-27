Η ανήλικη κατονόμασε τουλάχιστον 10 άνδρες που την κακοποιούσαν σε σπίτια που την πήγαινε επιχειρηματίας του Αγρινίου .

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της 15χρονης από χωριό της περιοχής του Αγρινίου, που ήταν θύμα κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης από το οικογενειακό της περιβάλλον. Την ώρα που η ανήλικη βρίσκεται πλέον μακριά από το σπίτι της, υπό καθεστώς προστασίας, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σκιαγραφούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να ζούσε επί σειρά ετών.

Οι γονείς της 15χρονης αποχώρησαν από το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn62bthrh6sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 15χρονη κατονόμασε τουλάχιστον δέκα άνδρες, τους οποίους κατηγορεί ότι την κακοποιούσαν σε διαφορετικά σπίτια, στα οποία μεταφερόταν από άνδρα της περιοχής. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άνδρες, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Σύμφωνα με το MEGA, το 15χρονο παιδί κατονόμασε έναν 45χρονο κομμωτή, έναν 62χρονο και έναν 64χρονο που έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών, έναν 73χρονο και έναν ακόμη 64χρονο από την Αλβανία, ο οποίος είναι εργαζόμενος σε γραφείο τελετών και φέρεται να είχε σχέση με τη μητέρα της 15χρονης.

Η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει έξι κατηγορίες αδικημάτων, μεταξύ των οποίων μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται αναφορά σε άγνωστους δράστες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ποινική δίωξη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ήδη προσδιορισμένα πρόσωπα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5yiz0bt96x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι» - Η περιγραφή που οδήγησε στη σύλληψη των γονέων της

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η έκκληση που φέρεται να έκανε η ανήλικη, ζητώντας να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», φέρεται να είπε, περιγράφοντας όσα υποστήριξε ότι βίωνε επί χρόνια. Η 15χρονη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις έναντι χρηματικών ποσών, με τη συνδρομή άνδρα που φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά της.

Από την κατάθεση της προκύπτει ότι οι γονείς της και ιδίως η μητέρα της, ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της. Επίσης ιδίως η μητέρα της, την εξαναγκάζουν σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες, χωρίς τη θέλησή της, έναντι χρηματικής αμοιβής, όπως κατήγγειλε. Τέτοιες πράξεις άρχισαν να τελούνται σε βάρος της από την ηλικία των έντεκα ετών μέχρι πρόσφατα ενώ παράλληλα καταγγέλθηκε συστηματική σωματική βία σε βάρος της από τους γονείς της και ιδίως από την μητέρα της Η ανήλικη αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους κατηγορούμενους, ως τους ενήλικους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, εις γνώση των γονέων της, ενώ για έναν ακόμη υποστήριξε ότι κατά την παιδική της ηλικία στην παιδική χαρά την θώπευσε και άλλες φορές την άγγιξε στο σώμα της.

Το κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopess, προσήλθε στην Αστυνομία την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και έκανε τις καταγγελίες, μαζί με ένα φιλικό της πρόσωπο, τον άνδρα και συγχωριανό της, που την έπεισε να μιλήσει. Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στην οικία της οικογένειας και συνέλαβαν τους γονείς για παραβάσεις του νόμου περι ναρκωτικών. Για τις συλλήψεις αυτές εκδόθηκε δελτίο τύπου από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5zwtvgqs7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, υπήρχαν δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, μία το 2020, όταν το κορίτσι ήταν μόλις εννέα ετών, και μία το 2024, που αφορούσε καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5x3xt0uhcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μαρτυρία του παππού του 15χρονου κοριτσιού

Ο παππούς, δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να τον υποψιάσει για όσα καταγγέλλονται. Υποστήριξε ότι βοηθούσε όσο μπορούσε την οικογένεια και ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο γιος του είχαν αντιληφθεί την κατάσταση που φέρεται να βίωνε το παιδί. «Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο αυτά που ακούγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έκπληξή του για τις καταγγελίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn62aq7ugz35?integrationId=40599y14juihe6ly}