Η Καίτη Φίνου αποχαιρέτησε την ηθοποιό μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση.

Το δικό της «αντίο» θέλησε να γράψει η Καίτη Φίνου στη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σε ηλικία 75 ετών.

Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πέσει σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες, μετά από μια χειρουργική επέμβαση που αφορούσε το ισχίο της, καθώς μια επιπλοκή που σχετιζόταν με τη φαρμακευτική αγωγή της πίεσης την οδήγησε στη ΜΕΘ.

Στις αρχές του Νοεμβρίου, η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει βελτίωση και θα παρέμενε σε κέντρο αποκατάστασης.

Το «αντίο» από την Καίτη Φίνου

Με αφορμή τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού, η Καίτη Φίνου προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ίδια, αναφέρθηκε σε μερικές από τις συνεργασίες τους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Άλλη μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια μεγάλη απώλεια.

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Ένας ένας φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε τόσα χρόνια δουλειάς, τόσες όμορφες στιγμές και αναμνήσεις.

Με τη Μάγδα συνεργαστήκαμε πολλές φορές, κυρίως στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, στη σειρά ‘Μαρία η άσχημη’.

Ήθελα να πάω να τη δω στο νοσοκομείο, αλλά με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν σε κώμα. Δεν περίμενα ότι θα έφευγε. Όλοι μέσα μας κρατούσαμε την ελπίδα πως ίσως να γινόταν ένα θαύμα.

Πόνεσε πολύ η Μάγδα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είδε το σπίτι της να καταστρέφεται από τη φωτιά και αναγκάστηκε να ξεκινήσει τόσα πράγματα από την αρχή. Ευτυχώς είχε το σπίτι της στην Αίγινα, όπου μπορούσε να ξεφεύγει λίγο από τις στενοχώριες της. Ερχόταν αρκετά συχνά στο Σπίτι του Ηθοποιού, να πιούμε έναν καφέ, να μας δει, να κουβεντιάσουμε.

Και πόσο λυπάμαι τώρα που δεν βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες μαζί στις τελευταίες αυτές συναντήσεις μας. Πού να φανταστούμε ότι θα ήταν οι τελευταίες…

Πάντα νομίζουμε πως έχουμε χρόνο.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Μάγδα.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Να μην πονάς πια.

Θα σε θυμόμαστε με πολλή αγάπη».

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