«Ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώνει δύο φορές: μία για την υλοποίηση των έργων και μία ακόμη για τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης.»

Θέση για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» πήραν και οι Δημοκράτες που σε ανακοίνωσή τους ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου προκύψουν και τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου των εθνικών κονδυλίων. Όπως επισημαίνουν, τα προβλήματα στο συγκεκριμένο έργο είχαν εντοπιστεί ήδη από το 2023 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, να υπάρξει η απαιτούμενη συνέχεια και ουσιαστική αναζήτηση ευθυνών.

Ερωτήματα για τον έλεγχο των εθνικών κονδυλίων

Σύμφωνα με τους Δημοκράτες «η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης και του ελέγχου του δημόσιου χρήματος, αλλά και τις ευθύνες για την απουσία ουσιαστικής συνέχειας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ζητούν πλήρη διερεύνηση, λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις και έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου των εθνικών κονδυλίων.

Κάθε εβδομάδα και μια νέα υπόθεση κακοδιαχείρισης δημόσιου χρήματος. Κάθε φορά, ο δημόσιος διάλογος κατακλύζεται από έκπληκτους κριτές και άμεμπτους κρινόμενους. Κανείς από όσους κυβέρνησαν τη χώρα δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως αλάθητος ούτε να διεκδικεί αποκλειστικά το ηθικό πλεονέκτημα. Η κοινωνία χρειάζεται νέα πρόσωπα, νέες προτάσεις και ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν για το κοινό καλό, όχι να διαφθαρούν. Στην υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη από το 2023 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Αντί, όμως, να δοθούν απαντήσεις και να αναληφθούν ευθύνες, είδαμε ακόμη και δημόσιες ειρωνείες απέναντι στις σχετικές αποκαλύψεις.»

Συνεχίζοντας τονίζουν ότι «μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται και πάλι μπροστά σε μια υπόθεση που αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Υπάρχει, ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο: Μαθαίνουμε για αυτές τις υποθέσεις επειδή εμπλέκονται ευρωπαϊκά κονδύλια και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με τα εθνικά κονδύλια τι συμβαίνει; Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτήθηκαν και από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ποιος ελέγχει την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων και ποιος διασφαλίζει ότι δεν επαναλαμβάνονται αντίστοιχες πρακτικές; Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα υπάρχουν. Άλλωστε, απέδειξαν ότι μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα, καθώς οι σχετικές παρατηρήσεις είχαν διατυπωθεί ήδη από το 2023. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν υπήρξε ουσιαστική συνέχεια, ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη της υπόθεσης και να αναζητηθούν εγκαίρως ευθύνες. Ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώνει δύο φορές: μία για την υλοποίηση των έργων και μία ακόμη για τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης.»

Όχι άλλη ανακύκλωση της διαφθοράς και της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη προτείνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου των εθνικών κονδυλίων, με ισχυρές αρμοδιότητες, διαφάνεια και εγγυήσεις ανεξαρτησίας αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών πόρων. «Οι Δημοκράτες προτείνουμε τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου των εθνικών κονδυλίων, με ισχυρές αρμοδιότητες, διαφάνεια και εγγυήσεις ανεξαρτησίας, αντίστοιχες με εκείνες που διασφαλίζουν τον έλεγχο των ευρωπαϊκών πόρων. Με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, χωρίς εξαιρέσεις, πολιτικές προστασίες ή συμψηφισμούς, ζητάμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν. Όχι άλλη ανακύκλωση της διαφθοράς και της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.»