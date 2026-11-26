Ο 15χρονος μαθητής νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο – Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί σε ιδιωτικό σχολείο στη Βούλα, όταν ένας 15χρονος μαθητής της Α΄ Λυκείου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το MEGA υπήρξαν αναφορές για πιθανή χρήση ινδικής κάνναβης. Αμέσως κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός του σχολείου και ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σχολείο. Στο σημείο έφτασε και η μητέρα του, η οποία ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν. Ο ανήλικος μαθητής έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και είναι σε καλή κατάσταση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες δύο ημέρες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ο μαθητής χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5a3the94bd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ανακοίνωσή τους τα Εκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ πήραν θέση για το περιστατικό με τον 15χρονο μαθητή στο τέλος του πρωινού διαλείμματος όπου και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όπως επισημαίνεται, η αντίδραση του σχολείου ήταν άμεση, καθώς ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και παρενέβησαν η σχολική νοσηλεύτρια και δύο γυμναστές, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες. Μετά την εκτίμηση της σχολικής νοσηλεύτριας κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, προκειμένου ο 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Τα Εκπαιδευτήρια τονίζουν ότι ο μαθητής διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn54o7l6gy7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ. Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

{https://www.facebook.com/palladioschools/posts/pfbid0u32RTATMzsY1jbecGZAvNs44QjEFi926TApcjXR2ChARfehNNF4f1egds7xSLWXml}