Πρόκειται για τη δεύτερη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 6 θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 915.427,87 ευρώ, σε 271 συνταξιούχους που εργάστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 και κατέβαλαν εισφορές πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν). Πρόκειται για τη δεύτερη επιστροφή χρημάτων εντός του 2026, η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εκκαθάρισης των σχετικών αιτήσεων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, είτε έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ είτε όχι, οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Φορέα έως και τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι: Στους τυχόν οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με τον αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος Πόρου υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 114 του ν.5078/2023 και 11 της Δ.15/Δ΄/14831/2024 ΚΥΑ).

Το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 271 δικαιούχων, ανέρχεται στο ποσό των 13.635,80 ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και εξής, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να αποδοθούν με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.