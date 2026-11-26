Πού και πότε θα έχουμε έως και επικίνδυνα φαινόμενα.

Νέο βίντεο με την εξέλιξη της κακοκαιρίας στη χώρα μας και μάλιστα ανά τρίωρο έδωσε στη δημοσιότητα ο Σάκης Αρναούτογλου. Στο βίντεο των 60 δευτερολέπτων αποτυπώνεται η σωρευτική εξέλιξη ανά 3ωρο σε διάστημα +72 ωρών.

Ειδικότερα, μέσα από τον προγνωστικό χάρτη φαίνεται «πού αναμένεται να συγκεντρωθούν οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής και πού θα επιμείνουν περισσότερο τα φαινόμενα μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή».

Όπως φαίνεται στον χάρτη τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Αγρίνιο.

Αναλυτικά το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=ibHvpp8N7lk}