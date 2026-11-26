Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ για κακοκαιρία από την Παρασκευή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πού θα πέσουν χιόνια.

Σε τροχιά κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τα επόμενα 24ωρα με τα προγνωστικά δεδομένα να δείχνουν ότι έρχονται καταιγίδες, χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαιτέρως έντονα.

Στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι αναμένουμε «χειμωνιάτικη στροφή του καιρού» με το ανοιξιάτικο φθινόπωρο να αποτελεί ανάμνηση από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα. Όπως σημειώνει βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας αρχικά τις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πιθανώς στη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας και βορειοδυτικής χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Πού θα χιονίσει την Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο χειμωνιάτικη ημέρα, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοανατολικούς, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση. Στα ανατολικά θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επιμείνει κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα σημειωθούν και σε ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

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Από τις βροχές στο τσουχτερό κρύο: Χειμωνιάτικο σκηνικό σε όλη τη χώρα

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γράφημα που παραθέτει ο κ. Ζιακόπουλος και αποτυπώνει μέρα προς μέρα πώς θα εξελιχθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας από την Παρασκευή έως και την Δευτέρα. όπως επεξηγεί «ECMWF: Διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών του ύψους του υετού (πράσινο χρώμα), της έντασης των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο - κεραμιδί για τις υψηλές)».

Την Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό βρίσκεται πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα, προκαλώντας βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Από το Σάββατο το χαμηλό μετακινείται νοτιότερα, προς το Ιόνιο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Την ίδια στιγμή, ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων αναπτύσσεται στα βόρεια Βαλκάνια, ευνοώντας την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών. Την Κυριακή το βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται προς την Κρήτη, ενώ ο αντικυκλώνας στα βόρεια ενισχύεται περαιτέρω, με πιέσεις που φθάνουν τα 1030 hPa.

Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με την ψυχρή εισβολή να επηρεάζει την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Από την Δευτέρα το χαμηλό κινείται ανατολικότερα προς την Κύπρο και τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, με έμφαση στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι ψυχρές αέριες μάζες, ωστόσο, παραμένουν πάνω από τη χώρα, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα με το κρύο να αναμένεται ιδιαιτέρως τσουχτερό.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία - Οι περιοχές σε κλοιό ισχυρών βροχών και καταιγίδων

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επίκεινται η ΕΜΥ εξέδωσε εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με επίπεδο προειδοποίησης πορτοκαλί. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΜ από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά της χώρας. Η κακοκαιρία θα επεκταθεί το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ενώ την Κυριακή στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου:

Στο βόρειο Ιόνιο.

Στην Ήπειρο.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου:

Στο Ιόνιο.

Στην Ήπειρο.

Στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στη δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην Πιερία και την ανατολική Θεσσαλία.

Ισχυρά φαινόμενα και άνεμοι 9 μποφόρ την Κυριακή

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, την Κρήτη. Στα ανατολικά της χώρας θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ.

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