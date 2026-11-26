Ο υπερπολυτελής γάμος έγινε στην πιο φτωχή πολιτεία της Ινδίας.

Περίπου 400.000 άνθρωποι έδωσαν το παρών στον γάμο κόρης βουλευτή στην πιο φτωχή πολιτεία της Ινδίας, γεγονός που προκάλεσε «ασφυξία» στους δρόμους, ενώ πολίτες σκαρφάλωσαν σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, για να πάρουν μια γεύση.

Ο Ανάντ Σινγκ- ο οποίος είναι μπλεγμένος σε πολλές ποινικές υποθέσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων και κατηγορίες για δολοφονία- προσκάλεσε ντόπιους, πολιτικούς συμμάχους και VIP στον γάμο της κόρης του στην πολιτεία Μπιχάρ, την Τετάρτη. Ο Σινγκ είναι μέλος της εθνοσυνέλευσης της πολιτείας.

Η κλίμακα του γάμου ήταν εντυπωσιακή, ακόμα και για τα δεδομένα της Ινδίας, όπου συνήθως κρατούν ημέρες. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν 500.000 παραδοσιακά γλυκά και χορτοφαγικό γεύμα που ετοίμασε ένας «στρατός» 500 σεφ και μαγείρων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μούνα Σινγκ, στενός συνεργάτης του βουλευτή.

Ο γάμος στο χωριό του βουλευτή, το Νανταουάν, προκάλεσε τέτοιο χάος λόγω του πλήθους που βγήκε στους δρόμους, που ένας πολιτικός ο οποίος δεν μπορούσε να περάσει εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και πήγε με τρακτέρ στον γάμο, διασχίζοντας χωράφια, σύμφωνα με τους Times of India.

Για τις ανάγκες του γάμου κατασκευάστηκαν πέντε ελικοδρόμια, προκειμένου να μεταφερθούν οι VIP καλεσμένοι. Χιλιάδες πολίτες, που ήθελαν να πάρουν μία γεύση από τα όσα συνέβαιναν, σκαρφάλωσαν σε δέντρα και πυλώνες.

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Το πλήθος άλλαξε και το πρόγραμμα. Αναβλήθηκε ιπποδρομία, στο πλαίσιο του γάμου, επειδή 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν το θέαμα που προέβλεπε τη συμμετοχή 200 αλόγων.

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Πηγή: Guardian