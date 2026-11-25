«Θα θυμηθούμε ότι έχουμε χειμώνα» τόνισε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναλύοντας την πορεία της κακοκαιρίας που θα κάνει το πέρασμά της φέρνοντας μεγάλα ύψη βροχής αλλά και χιόνια.

Έντονη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει επίμονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία, η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αιτία της μεταβολής του καιρού είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στον Κόλπο του Λέοντα, στις ακτές της νότιας Γαλλίας, και κινείται προς την Ελλάδα. Όπως εξήγησε την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται επίμονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο, στο βόρειο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο, όπου προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία - Κομβικό σημείο το Σαββατοκύριακο

Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του ALPHA σημειώνει χαρακτηριστικά «Ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο σχηματίζεται στον κόλπο του λέοντος στις ακτές της νότιας Γαλλίας φέρνει αέριες ψυχρές μάζες οι οποίες προσεγγίζουν τη χώρα μας και αναμένεται να δώσουν το επόμενο διήμερο, την Πέμπτη και την Παρασκευή εμμονικές, θα έλεγα, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, για το επόμενο διήμερο μεγάλη προσοχή στην Ήπειρο, στο Βόρειο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά και στις περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου γιατί θα έχουμε εκεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλη ύψη βροχής. Τώρα, αυτό το σύστημα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίζει να μετατοπίζεται ανατολικότερακαι θα φέρει, καταρχήν, θυελλώδεις βοριάδες μέσα στην Κυριακή και θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μιλάμε για μια γενικευμένη κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο η οποία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές με τα εξής χαρακτηριστικά. Καταρχήν, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες οι οποίες αναμένουν να πλήξουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα αλλά και τη Βόρεια. Θα έχουμε βροχές και στην Αττική του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα έντονες.

Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για την Πάρνηθα

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις και στην Πάρνηθα. Παράλληλα, οι θυελλώδεις βοριάδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου, ενισχυόμενοι την Κυριακή, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως τονίζει «Θα έχουμε χιόνια οπωσδήποτε στα ορεινά αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα σε χαμηλότερα υψόμετρα . Εκτιμώ ότι την Κυριακή, τη νύχτα, Δευτέρα ίσως δούμε και χιόνια και στην Πάρνηθα. Θα έχουμε θυελλώδεις βοριάδες οι οποίοι θα ξυρίζουν από την Κυριακή ιδιαίτερα από το Σάββατο βράδυ θα έλεγα και θα ρίξουν αισθητά θερμοκρασία και θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι από την Κυριακή κυρίως και μετά αλλά και το Σάββατο θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες μπορούμε να μιλάμε και για χιονιά. .» «Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του μετεωρολόγου, περιγράφοντας την αλλαγή του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

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