Ο Νετανιάχου από το 2019 είναι κατηγορούμενος σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς στο Ισραήλ.

Οι δικαστές στη μακροχρόνια δίκη για διαφθορά του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσαν τους εισαγγελείς να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του για δωροδοκία ενώ εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορεί να προχωρήσει μία άλλη υπόθεση εναντίον του για τον ίδιο λόγο.

Για μία τρίτη υπόθεση, ξανά για δωροδοκία, ζήτησαν συμφωνία αν ομολογήσει την ενοχή του. Η γενική εισαγγελέας Gali Baharav-Miara παραβρέθηκε στην ακρόαση η οποία διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Εκεί οι δικαστές παρουσίασαν την πρότασή τους, όπως μετέδωσε το δίκτυο KAN.

Ο 77χρονος Νετανιάχου ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στη φυλάκισή του αν καταδικαστεί.

Τι είπαν στην ακρόαση

Στην έναρξη της ακρόασης, η δικαστής Rivka Friedman-Feldman είπε ότι οι δικαστές κάλεσαν τη γενική εισαγγελέα να αποσύρει τις κατηγορίες επειδή η υπόθεση είχε υποβληθεί από τον προκάτοχό της, Avichai Mandelblit. Σημείωσε πως η ολοκλήρωση της κατάθεσης του Νετανιάχου, κατέστησε απαραίτητο τον καθορισμό του πώς θα πρέπει να προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές και πρόσθεσε πως θα πρέπει να αναλογιστούν ξανά τις υποθέσεις για το κοινό συμφέρον.

«Σε εμάς φαίνεται πως οι κατηγορίες για δωροδοκία φέρνουν δυσκολίες» είπε. Συμπλήρωσε πως η υπόθεση του εισαγγελέα βασιζόταν σε κατάθεση του Shlomo Filber, πρώην Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Επικοινωνιών του Ισραήλ, κάτι που το καθιστά δύσκολο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Ανέφερε ακόμα ότι το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένου ότι σχετίζεται με το αδίκημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης, ενείχε «δυσκολίες που δικαιολογούσαν επανεξέταση».

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«Αναφορικά με την δεύτερη υπόθεση, είναι υπό αμφισβήτηση ακόμα κι το αν συστήνει η κατηγορία εγκληματικής πράξης. Ενώ σε ό,τι αφορά στην τρίτη υπόθεση, μάς φαίνεται πως η πλειονότητα των αποδείξεων έχει ήδη παρουσιαστεί, καθιστώντας δυνατή την πορεία προς την επίλυση της υπόθεσης» τόνισε.

Η πρόταση

«Προτείνουμε να απορριφθεί η κατηγορία για την Υπόθεση 4.000, να ανασκευάσουμε την Υπόθεση 2.000, και να αναζητήσουμε συμφωνία με ομολογία ενοχής για την Υπόθεση 1.000», είπε η δικαστής. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth (που εμπλέκεται στις κατηγορίες κατά Νετανιάχου), οι προτάσεις των δικαστών σημαίνουν πως ο Νετανιάχου είναι σχεδόν απίθανο να καταδικαστεί τουλάχιστον για τις δύο από τις τρεις κατηγορίες εναντίον του.

Η δικαστής επισήμανε ότι η συμφωνία μέσω ομολογίας ενοχής για την τρίτη υπόθεση θα είναι η πιο γρήγορη επίλυση του θέματος και αποκάλυψε ότι ήδη το γραφείο της είχε προτείνει μία συμφωνία. Μία συμφωνία μεταξύ του εισαγγελέα και της υπεράσπισης του Νετανιάχου θα απαιτούσε από τον πρώην Ισραηλινό πρωθυπουργό να ομολογήσει για την κατηγορίες, που του προσάπτουν. με αντάλλαγμα να λάβει προεδρική χάρη και να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή κάτι που ο ίδιος έχει ως τώρα απορρίψει ως ενδεχόμενο.

Οι κατηγορίες περί διαφθοράς και δωροδοκίας

Ο πρώην γενικός εισαγγελέας υπέβαλε την καταγγελία κατά του Νετανιάχου στα τέλη Νοεμβρίου του 2019. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η Υπόθεση 1.000 αφορά σε κατηγορίες ότι ο Νετανιάχου και μέλη της οικογένειάς του δέχθηκαν ακριβά δώρα από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα χάρες και βοήθεια σε διάφορους τομείς.

Στην Υπόθεση 2.000, ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι διαπραγματεύτηκε με τον εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, τον Arnon Mozes για να διασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από τα Μέσα.

Η Υπόθεση 4.000 αφορά σε κατηγορίες που αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου έδωσε χάρη στον Shaul Elovitch, τον πρώην εκδότη του ενημερωτικού site Walla και σε αξιωματούχο στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Bezeq, με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση από τα Μέσα.

Εκτός από την εγχώρια δίκη, ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί ήδη από το 2024, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023.

Με πληροφορίες του Anadolu/Blooberg