Η έλλειψη ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού έθεσε σε κίνδυνο την παρακολούθηση των κυήσεων, την παροχή μαιευτικής και μεταγεννητικής φροντίδας, και τη διάγνωση επιπλοκών, σύμφωνα με την Αμνηστία.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί με έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα την κυβέρνηση του Ισραήλ ότι επέβαλε μέτρα που εμποδίζουν τις γεννήσεις παιδιών από Παλαιστίνιες, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε στη Λωρίδα της Γάζας, παροτρύνοντας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να διενεργήσει έρευνα για «πράξη γενοκτονίας».

Στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και στα κορίτσια στη Λωρίδα της Γάζας, η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνει πως τα μέτρα που επέβαλαν οι αρχές του Ισραήλ εμποδίζουν τις Παλαιστίνιες να συλλάβουν και να γεννήσουν.

Η Διεθνής Αμνηστία κρίνει πως η αδιάκοπη εφαρμογή των μέτρων αυτών, παρά τις γνωστές συνέπειές της, εγείρει «σοβαρό» φόβο πως επρόκειτο για εσκεμμένη πολιτική, αν και αναγνωρίζει πως δεν είναι σε θέση να το «συμπεράνει με κατηγορηματικό τρόπο».

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο COGAT, ισραηλινός οργανισμός αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγόρησε τη Διεθνή Αμνηστία ότι «αναπαράγει ψευδείς αφηγήσεις της Χαμάς».

Η έκθεση, που δίνεται στη δημοσιότητα τη διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, βασίζεται εν μέρει σε 228 συνεντεύξεις που έγιναν εξ αποστάσεως μεταξύ του Οκτωβρίου του 2023 και του Οκτωβρίου του 2026. Η Αμνηστία λέει πως κατέγραψε υποθέσεις γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε επιθέσεις του Ισραήλ, ενώ προσπαθούσαν να λάβουν ιατρικές φροντίδες ή βρίσκονταν μέσα σε μαιευτήρια.

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Δυο διασώστες τόνισαν στην Αμνηστία για παράδειγμα δυο συμβάντα που καταγράφτηκαν στις αρχές του 2026, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την «κίτρινη γραμμή», που χωρίζει τον τομέα υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Και στις δυο περιπτώσεις, γυναίκα που γεννούσε και το ασθενοφόρο που είχε σταλεί να τη μεταφέρει δέχτηκαν πυρά, είπαν.

Ακόμη, η ΜΚΟ τονίζει πως «συγκέντρωσε αποδείξεις» για τη χρήση νοσοκομείων από «παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις», για την κράτηση ομήρων ή «βασανισμούς Παλαιστινίων», αλλά συμπληρώνει ότι δεν βρήκε κανένα τεκμήριο που να υποστηρίζει τις ισραηλινές κατηγορίες ότι είχαν εγκατασταθεί κέντρα διοίκησης της Χαμάς σε νοσοκομεία.

Φονικές ελλείψεις

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της ΜΚΟ, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, σημείωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ εμπόδισαν την πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας και οδήγησαν σε επιπλοκές της κύησης», ιδίως «αποβολές» και «θνησιγενή νεογνά».

Η έλλειψη ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού έθεσε σε κίνδυνο την παρακολούθηση των κυήσεων, την παροχή μαιευτικής και μεταγεννητικής φροντίδας, και τη διάγνωση επιπλοκών, σύμφωνα με την Αμνηστία, που επισήμανε ειδικά τις ελλείψεις αναισθητικών και φαρμάκων απαραίτητων για να σταματούν οι αιμορραγίες κατά τις γεννήσεις, συχνά με θανάσιμες συνέπειες.

Η οργάνωση τόνισε ακόμη ότι στη Γάζα δεν υπάρχει πλέον καμιά κλινική που να προσφέρει εξωσωματική γονιμοποίηση και ότι «χιλιάδες έμβρυα, σπερματοζωάρια και ωάρια καταστράφηκαν» σε αυτές όπου φυλάσσονταν.

Η COGAT διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχουν εισέλθει πάνω από 27.000 τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου 2025 και ότι λειτουργούν 35 νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων κλινικών «ειδικευμένων στην υγεία των γυναικών και στη φροντίδα της γεννητικότητας».

Η Διεθνής Αμνηστία είχε ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ, σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ότι διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία.

Η κ. Καλαμάρ κάλεσε το ΔΠΔ να συμπεριλάβει «τα εγκλήματα φύλου και τις επιθέσεις εναντίον της αναπαραγωγικής υγείας» στην ευρύτερη έρευνά του για «τη διάπραξη πράξεων γενοκτονίας από ισραηλινούς αξιωματούχους από τον Οκτώβριο του 2023».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης του ΟΗΕ για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, μέτρα που έχουν σκοπό να εμποδίζονται οι γεννήσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού αποτελούν πράξη γενοκτονίας αν επιβάλλονται με «πρόθεση την καταστροφή της, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 74.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πάνω από 22.000 γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας στον θύλακο, που κρίνονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.