Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για αυξημένη προσφορά και πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά περιορίζουν τις τιμές, παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Πτωτικά κινούνται σήμερα, Τετάρτη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, χάνοντας μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αυξημένη προσφορά και οι εκτιμήσεις για πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά αντισταθμίζουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 1,63%, στα 80,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ διαμορφώνεται στα 90,09 δολάρια. Την Τρίτη, αμφότεροι οι δείκτες αναφοράς είχαν καταγράψει κέρδη άνω του 2%.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εκτιμήσεις για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά περιορίζουν τα περιθώρια ανόδου των τιμών. Ωστόσο, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ και η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι συντηρούν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Πλεόνασμα πετρελαίου και ενίσχυση της προσφοράς

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα επιστρέψει σε συνθήκες πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση.

Στην ενίσχυση της προσφοράς συμβάλλει και η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Σαράρα στη Λιβύη. Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Κίνα και η Ινδία οδεύουν προς εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε επίπεδα ρεκόρ φέτος, καλύπτοντας μέρος του κενού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

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Στο μικροσκόπιο τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο παραμένει και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μετά τις νέες αναφορές για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 126.000 βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση κατά περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια.