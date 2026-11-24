Πού καταγράφονται οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Το τρίμηνο, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε σταθερά χαμηλότερους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των τιμών των καυσίμων σε σύγκριση τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με την Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τον Αύγουστο, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 16,2% σε ετήσια βάση, έναντι 23,8% στην ΕΕ και 24,5% στην ευρωζώνη. Η διαφορά ήταν 7,6 και 8,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Τον Σεπτέμβριο, παρά τη σημαντική επιτάχυνση των ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά, με τον ετήσιο ρυθμό να φτάνει το 23,2%, η χώρα παρέμεινε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 31,4% στην ΕΕ και στο 31,9% στην ευρωζώνη. Τον Οκτώβριο, η αύξηση στην Ελλάδα ενισχύθηκε περαιτέρω στο 25,8%, έναντι 29,5% στην ΕΕ και 30,2% στην ευρωζώνη, με αποτέλεσμα η απόσταση να περιοριστεί στις 3,7 και 4,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Καύσιμα: Εντονότερη η επιτάχυνση αυξήσεων στην ελληνική αγορά

Η εικόνα του τριμήνου δείχνει ότι, αν και η Ελλάδα διατήρησε χαμηλότερους ρυθμούς ανατιμήσεων από την υπόλοιπη Ευρώπη, η επιτάχυνση των αυξήσεων ήταν εντονότερη στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα ενισχύθηκε κατά 9,6 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 5,7 μονάδων στην ΕΕ και 5,7 μονάδων στην ευρωζώνη. Μάλιστα, ενώ τον Οκτώβριο καταγράφηκε αποκλιμάκωση του ετήσιου ρυθμού αύξησης τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις συνέχισαν να επιταχύνονται.

Αυτή η πίεση στους καταναλωτές αποτυπώνεται και στις τιμές που επικρατούν στην ελληνική αγορά στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σήμερα η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,930 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,239 ευρώ. Ακόμη υψηλότερα από τη βασική αμόλυβδη κινείται το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται στα 2,006 ευρώ ανά λίτρο. Το υγραέριο κίνησης διατίθεται κατά μέσο όρο προς 1,228 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,424 ευρώ. Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έφτανε τα 1,896 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 1,969 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες τιμές ήταν 1,895 και 1,983 ευρώ ανά λίτρο.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων

Σημαντικές είναι, πάντως, οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των καυσίμων, με τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος μετακίνησης. Στις Κυκλάδες καταγράφονται οι υψηλότερες μέσες τιμές πανελλαδικά, καθώς η αμόλυβδη 95 οκτανίων έφτανε τα 2,248 ευρώ ανά λίτρο, η αμόλυβδη 100 οκτανίων τα 2,520 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,278 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφωνόταν στα 2,092 ευρώ, ενώ στη Λέσβο στα 2,076 ευρώ και στην Κεφαλονιά στα 2,043 ευρώ. Αντίθετα, από τις χαμηλότερες τιμές καταγράφονταν στην Κορινθία, με 1,875 ευρώ ανά λίτρο, και στην Κοζάνη, με 1,877 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ Κυκλάδων και Κορινθίας έφτανε έτσι τα 37,3 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρυνση 18,65 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων.