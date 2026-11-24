«Ό,τι θέλει ο Θεός», απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να τεθεί επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας.

Ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, σε συνέντευξή του στο Greek Reporter (ομογενειακό ΜΜΕ) αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει στο μέλλον κάποιον ρόλο στην Ελλάδα. Ο Γκας Μπιλιράκης συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στο Κογκρέσο και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Η συγκυρία προσφέρεται για τέτοιες συζητήσεις, καθώς το ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει αναζωπυρωθεί μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που ελέγχεται από το Κογκρέσο.

Ο Γκας Μπιλιράκης είπε στη συνέντευξή του ότι γνωρίζει πως το όνομά του ακούγεται για τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ότι έχει άριστη σχέση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, ότι μπορεί να προσφέρει πολλά παραμένοντας στο Κογκρέσο μερικά χρόνια ακόμη και, τελικά, θα γίνει "ό,τι θέλει ο Θεός".

Α.