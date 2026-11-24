Ξανά στο λίκνο του «ακραίου κέντρου» ο πρωθυπουργός.

Δεν κρύβει την προτίμηση του στην Athens Voice ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 7 Δεκεμβρίου επιστρέφει στο γνώριμο περιβάλλον της, αυτή τη φορά για να συνομιλήσει με τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, στο τρίτο Forum που διοργανώνει το μέσο στο Μέγαρο Μουσικής, με θέμα την «Προσαρμοστικότητα».

Η σχέση έχει προϊστορία. Ο Μητσοτάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην Athens Voice ήδη από το 2018, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακολούθησαν συνεντεύξεις το 2023, ανάμεσά τους και εκείνη στην οποία απάντησε σε ερωτήσεις 16 προσωπικοτήτων, με τη Σώτη Τριανταφύλλου να βρίσκεται μεταξύ τους. Νέα συνέντευξη έδωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, από το Καστελλόριζο, σε ένα μεγαλειώδες οδοιπορικό με φωτογραφίες που απλώθηκε σε τέσσερις σελίδες.

Η Athens Voice συνδυάζει το αστικό lifestyle, το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την κοσμοπολίτικη αισθητική με έναν δημόσιο λόγο που συχνά εκφράζει φιλελεύθερες ή και νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Είναι το ιδεολογικό περιβάλλον που οι επικριτές του αποκαλούν «ακραίο Κέντρο» ή, πιο σκωπτικά, «lifestyle νεοφιλελευθερισμό».

Πρόκειται για ένα κοινό με το οποίο ο Μητσοτάκης επιδιώκει διαχρονικά να συνομιλεί.

Η επιλογή της Σώτης Τριανταφύλλου έχει επίσης ιδεολογικό φορτίο καθώς η συγγραφέας έχει ασκήσει επίμονη κριτική στον λαϊκισμό και σε παραδοσιακές αντιλήψεις της Αριστεράς, τις οποίες θεωρεί αναχρονιστικές.

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