Τρία νέα γραφεία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομίας.

Έχουν γίνει «πολύ σημαντικά βήματα» για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά «δεν είναι αρκετά», παραδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή».

Στην ομιλία του ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25/11), υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι «να παρέχουμε εκείνες τις εγγυήσεις και εκείνο το πλαίσιο ασφάλειας, ώστε οι γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν αυτό το πρώτο, τόσο δύσκολο βήμα».

«Είμαστε εδώ για να πούμε σε κάθε γυναίκα η οποία αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα για να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ότι δεν είναι μόνη της», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι την Τρίτη θα εγκαινιαστούν τρία νέα γραφεία αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομίας και τόνισε ότι αυτά «βρίσκονται πια σε ολόκληρη την Ελλάδα» και «προσφέρουν ένα πρώτο σημείο επαφής, ασφάλειας αλλά και ψυχολογικής στήριξης σε μια γυναίκα, η οποία θα αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή, να αναζητήσει βοήθεια και προστασία από το κράτος».

Αναφερόμενος στα βήματα που έχουν γίνει, μίλησε για τη γραμμή 15900, η οποία «επιτρέπει σε μια γυναίκα να αναζητήσει βοήθεια, να μιλήσει, να κάνει αυτό το οποίο τόσο δύσκολο μπορεί να είναι για μια γυναίκα, η οποία αισθάνεται τύψεις, αδικαιολόγητες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, έτσι ώστε να πάρει μια πρώτη αρχική κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα. Να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει. Να γνωρίζει ότι υπάρχει μέριμνα για το που μπορεί να κοιμηθεί εκείνο το πρώτο βράδυ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μητσοτάκης: Θέμα όλης της κοινωνίας η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, λέγοντας ότι «ήταν δυστυχώς η καλύτερη απόδειξη ότι και τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένα, τελικά μπορεί να μην λειτουργούν έτσι όπως θα φανταζόμαστε και να οδηγούν σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Γιατί πρέπει κι εμείς, οφείλουμε, να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε και να μαθαίνουμε, ενδεχομένως και από τα τραγικά σφάλματά μας».

Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι μόνο θέμα του κράτους και της αστυνομίας, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, υπογράμμισε. «Πιστεύω ακράδαντα ότι για κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν. Υπάρχουν γείτονες οι οποίοι δεν μιλούν. Υπάρχουν συνάδελφοι στον χώρο εργασίας που δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα αυτό. Άρα εδώ θα χρειαστεί και μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας».

Αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από τα σχολεία μας, συνέχισε. «Διότι πίσω από τον κάθε θύτη μπορεί να κρύβεται μια προσωπική ιστορία, ένα προσωπικό δράμα ενδεχομένως, μια προσωπική ιστορία κακοποίησης. Πώς θα μάθουμε λοιπόν τα παιδιά μας, ειδικά τα αγόρια, ότι οι διαφορές δεν λύνονται με το να σηκώσουμε το χέρι; Και πώς θα εκπαιδεύσουμε τα νέα μας παιδιά, ότι ο σεβασμός, πάνω από όλα στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά στις γυναίκες, στο άλλο φύλλο, είναι αναπόσπαστο συστατικό μιας κοινωνίας, η οποία προάγει την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή», πρόσθεσε.

«Στον δείκτη, τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας, ήμασταν ουραγοί το 2019. Σήμερα είμαστε στη 16η θέση, καταγράφουμε τη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ των κρατών μελών από το 2019» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=0P9Z0X4JLX8}

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ