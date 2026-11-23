Στο επίκεντρο η μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας, η βιομηχανία, η έρευνα και η καινοτομία.

Μια σειρά προγραμματικών δράσεων με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τη διαμόρφωση μιας πιο παραγωγικής και ανθεκτικής ελληνικής οικονομίας ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα» ξεκινά από τη Σαλαμίνα, με επίκεντρο τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, και το Θριάσιο, με αντικείμενο την εφοδιαστική αλυσίδα. Στις δράσεις θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, η υπεύθυνη του Κύκλου Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και στελέχη που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των προτάσεων. Οι προγραμματικές προτεραιότητες παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται διαφορετικό παραγωγικό πρότυπο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ αποσκοπούν στο να αναδείξουν τον δρόμο για μια πιο παραγωγική Ελλάδα, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, παρά τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που διατέθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει δυσχερής. Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat για το διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ 2010 και 2025, σημείωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε αύξηση άνω του 25%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο μέγεθος παραμένει 22% χαμηλότερο σε σχέση με το 2010.

«Η Ευρώπη προχωράει πολύ ταχύτερα από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση της σημερινής Ελλάδας αποκλειστικά με το παρελθόν δεν αποτυπώνει την πραγματική θέση της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος έδωσε έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στην ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα της οικονομίας.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη είναι η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, αλλά και η ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, ώστε τα ελληνικά προϊόντα να αποκτούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

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Διαμαντοπούλου: Δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί συστηματικές επισκέψεις και δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία θα αναδείξει αρχικά δύο σημαντικούς τομείς: τα μικρά ναυπηγεία και την αμυντική βιομηχανία. Πέρα από τις επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, θα πραγματοποιηθούν στρογγυλά τραπέζια με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να ενισχυθεί η διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας.

Οι επόμενοι σταθμοί της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα των δράσεων του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει επισκέψεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με κάθε σταθμό να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους.

Ειδικότερα:

Σαλαμίνα και Θριάσιο: Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, αμυντική βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα.

Καβάλα: Κρασί, ελαιόλαδο, πρωτογενής τομέας, έρευνα και μεταποίηση.

Θεσσαλονίκη: Διασύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων.

Καλάβρυτα: Ορεινή κτηνοτροφία και αγροτική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές.

Οινόφυτα: Βιομηχανία, περιβάλλον, ενέργεια και εργασιακά ζητήματα.

Μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής έρευνας και της πραγματικής οικονομίας.