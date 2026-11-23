Ο ένας μάλιστα από την Επιτροπή Διεύρυνσης.

Δεν ήταν μόνο οι «γαλάζιοι» που έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση του Αντώνη Σαμαρά στο «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν και δύο πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Αρβανιτίδης και ο Άρης Μουσιώνης.

Η παρουσία του Αρβανιτίδη, πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον της. Εκείνη όμως που δημιουργεί ένα επιπλέον πολιτικό ερώτημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η παρουσία του Άρη Μουσιώνη, πρώην βουλευτή Σερρών.

Και αυτό γιατί ο Μουσιώνης δεν ανήκει απλώς στην κατηγορία των παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο είχε συμπεριληφθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που συντονίζει ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί δημόσια αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, ούτε διευκρίνιση για τη θέση του Μουσιώνη στην Επιτροπή Διεύρυνσης.

Α.