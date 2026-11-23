Ο Άδωνις Γεωργιάδης το θέλει, το παλεύει και έχει όλα τα προσόντα να κερδίσει τον τίτλο.

Αν υπάρχει ένας Έλληνας πολιτικός που έχει διανύσει εντυπωσιακή απόσταση στις δημόσιες τοποθετήσεις του για το Ισραήλ, αυτός είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ προσφέρει την ιδανική αφορμή για μια αναδρομή.

Μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, δήλωσε ότι θέλει να είναι «ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο τιμήθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης ως ιδιαίτερα θερμός φίλος του Ισραήλ.

Προηγήθηκαν πολλά πριν φτάσει στο σημείο αυτό. Στα χρόνια των τηλεοπτικών βιβλιοπαρουσιάσεων είχε προβάλει το αντισημιτικό βιβλίο του Κώστα Πλεύρη «Οι Εβραίοι: Όλη η Αλήθεια», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Όσο ήταν στέλεχος του ΛΑΟΣ, άλλωστε, διεθνή εβραϊκά δημοσιεύματα του είχαν αποδώσει αναφορές σε τράπεζες «εβραϊκών συμφερόντων» και στην επιρροή του «εβραϊκού λόμπι» στο ελληνικό χρέος.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2124488280037032240}

Τον Φεβρουάριο του 2012, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο είχε εκφράσει την ανησυχία του για την ένταξη του Γεωργιάδη και του Μάκη Βορίδη στη ΝΔ, επικαλούμενο τη σύνδεσή τους με προσβλητικές για τους Εβραίους απόψεις.

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Το 2017 ζήτησε δημόσια συγγνώμη από το Ισραήλ και ξεκίνησε μια εντυπωσιακή μεταστροφή χάρη στην οποία, τον περασμένο Μάιο, το ισραηλινό Ynet αφιέρωσε ολόκληρο δημοσίευμα στον Αδ. Γεωργιάδη που από την προώθηση ενός αντισημιτικού βιβλίου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Στην περίπτωση του, η απόσταση ανάμεσα στις δύο περιόδους είναι πολιτικά, και όχι χρονικά, χαοτική. Ο Άδωνις δεν αρκείται πλέον στο να δηλώνει φίλος του Ισραήλ. Θέλει την παγκόσμια πρωτιά. Και δεν αποκλείεται να την κατακτήσει.

Α.