Η ίδια αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέφερε το γνωστό επιχείρημα περί γεγονότων «εντός και εκτός Πολυτεχνείου».

Αιχμηρή πολιτική παρέμβαση με αφορμή τη συμπλήρωση της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, στρέφοντας τα βέλη της κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνοντας ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Στέλιο Πέτσα.

Η εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε τις δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις που έγιναν κατά την εβδομάδα των εκδηλώσεων μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την επαναφορά της συζήτησης γύρω από το τι συνέβη εντός και εκτός του ιστορικού χώρου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέφερε το γνωστό επιχείρημα περί γεγονότων «εντός και εκτός Πολυτεχνείου». Κατά την ίδια, πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να αμφισβητήσει ή να υποβαθμίσει τη σημασία μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

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Αναλυτικά:

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«Άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα μνήμης για την μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο κ. Γεωργιάδης κάποτε μας έλεγε αυτό...

Και φέτος μας θεώρησε σκόπιμο να μοιραστεί μαζί μας αυτό...

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ ξανάπιασε το γνωστό «εντός και εκτός Πολυτεχνείου», το παλιό παιχνίδι όσων θέλουν να αμαυρώσουν μία από τις πιο φωτεινές στιγμές της ιστορίας μας.

Είναι όμως η πρώτη φορά που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν το κοινό αίσθημα, αμφισβητούν μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις ή απλώς μας περνάνε για χαζούς;

Για να δούμε...

Δεν πειράζει κύριε Πέτσα.

Εμείς δεν θα προσαρμοστούμε ποτέ στη διαφθορά σας.

Δεν θα συμφιλιωθούμε ποτέ με την αλαζονεία και τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που παράγετε.

Και να δείτε ότι θα τα βγάλουμε πέρα, μια χαρά...».